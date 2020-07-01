

◆盤勢分析

1. 市場期待美國參議院於 7 月下旬將通過新一輪刺激法案，周二美股延續多方氣勢，在美光、賽靈思等晶片股點火下，費城半導體指數漲勢強勁、漲幅逾 2%，終場四大指數全數收漲，漲幅介在 0.85%~2.70% 之間。

2. 周二台股表現回神，股王 3008 大立光點燃多方氣勢、類股呈多方輪動，包括 ABF 載板、Mini Led、觀光餐飲、航太、蘋概等族群皆有所表現，終場加權指數上漲 78.62 點，站上 5 日均線，收在 11,621.24 點，漲幅為 0.68%，成交金額為 1956.98 億元，籌碼方面，三大法人合計買超 75.18 億元：外資買超 68.39 億元、投信賣超 9.29 億元、自營商買超 16.09 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量縮，呈價量背離，未來上攻須補量、下跌須量縮，較有利多方行情延續。

(2)均線：目前指數位處 5 日線 (約 11,602 點) 之上，10 日均線、月線翻揚且呈多頭排列，下檔支撐留意月線 (約 11,490 點) 附近位置。

(3) 技術指標：KD 呈黃金交叉，開口略有放大，呈多方格局。

4. 周二櫃買指數漲幅 0.74%，收在 160.06 點，與加權指數同步上漲，目前站在 5 日線 (約 159.5 點) 之上，且呈價漲量增，短線價量配合情況相對加權指數佳。

5. 觀盤重點：雖然歐美地區疫情有升溫疑慮，但若未大舉封城、影響經濟，利空對市場的衝擊力道可望淡化，就資金面觀察，目前在 Fed 無限量 QE 的背景下，加上新台幣匯率維持高檔，熱錢尚未有明顯退場跡象。題材方面，新款 iPhone 可望於 9 月如期亮相，後續選股方向可關注績優蘋概股、下半年營運升溫之 5G 趨勢股、遠距辦公受惠股、伺服器、及高殖利率族群。

6. 據科技網站報導，三星正開發新款平價折疊機，價格可能是過往機種 Galaxy Fold 的一半不到，台系機殼和軸承廠可望取得訂單，其中以 3376 新日興、2474 可成量產能力較佳。

7. 國內三大電信業者將陸續啟動 5G 服務，小型基地台、路由器商機浮上檯面，其中 5388 中磊身為國內小型基地台的技術領先者，貢獻可望自明年逐步擴大，2345 智邦主力客戶持續維持 100G 產品拉貨力道，未來於 400G 產品發展時將有望搶得先機，在明年迎來快速成長期。

8. 根據財會單位估計，2327 國巨今、明年可望認列基美 20.69 億元、38.21 億元轉投資收益，以國巨目前股本計算，約當每股挹注 4.2 元、7.74 元。但被動元件產業因下游庫存水位拉升，市場總供給量因復工增加，為了取得訂單，國巨出現降價壓力，上半年 MLCC 價格上漲態勢可能終止。

9.2903 遠百旗下 SOGO 復興館將在 7 月 15 至 10 月 31 日推出振興三倍券優惠，復興館店長表示，人潮目前已經恢復正常水準，主顧客在 6 月亦恢復正常消費，香港因有政治因素影響，精品轉單至台灣之效應，有機會持續至年底。

