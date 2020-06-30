【日盛投顧】盤後分析－指數重返5日均線之上



◆盤勢分析

1. 在周一美股彈升帶動下，周二台股表現回神，股王 3008 大立光點燃多方氣勢、類股呈多方輪動，終場加權指數上漲 78.62 點，站上 5 日均線，收在 11,621.24 點，漲幅為 0.68%，成交金額為 1956.98 億元，籌碼方面，三大法人合計買超 75.18 億元：外資買超 68.39 億元、投信賣超 9.29 億元、自營商買超 16.09 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量縮，呈價量背離，未來上攻須補量、下跌須量縮，較有利多方行情延續。

(2)均線：目前指數位處 5 日線 (約 11,602 點) 之上，10 日均線、月線翻揚且呈多頭排列，下檔支撐留意月線 (約 11,490 點) 附近位置。

(3) 技術指標：KD 呈黃金交叉，開口略有放大，呈多方格局。

3. 櫃買指數漲幅 0.74%，收在 160.06 點，周二與加權指數同步上漲，目前站在 5 日線 (約 159.5 點) 之上，且呈價漲量增，短線價量配合情況相對加權指數佳。

4. 觀盤重點：雖然歐美地區疫情有升溫疑慮，但若未大舉封城、影響經濟，利空對市場的衝擊力道可望淡化，目前在 Fed 無限量 QE 的背景下，加上新台幣匯率維持高檔，熱錢尚未有明顯退場跡象。題材方面，新款 iPhone 可望於 9 月如期亮相，後續選股方向可關注績優蘋概股、5G 趨勢股、遠距辦公受惠股、伺服器、及高殖利率族群。

◆生技暫歇、資金流向電子 指數盤堅

1.ABF 載板 : 5G 通訊應用帶動資料中心、伺服器、網通設備發展，對 ABF 載板需求量同步提升，ABF 載板需求強勁態勢可能延續至 2022 年、在未來 3 年存在供應缺口。相關供應鏈包括 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電受惠可期，周二股價同步齊揚。

2.Mini Led：據韓媒報導，採用 Mini LED 背光顯示的 iPad Pro 產品現已進入試產階段，市場法人預期，Mini LED 將是蘋果未來所積極導入的核心技術，相關個股包括設備廠 6706 惠特、6261 久元、晶片供應商 2448 晶電、打件製程 6278 台表科，周二漲勢具族群性。

3. 觀光餐飲：端午節四天連假的擁擠塞車盛況，可見國內旅遊風氣明顯增溫，配合政府發放的振興三倍券於 7 月 15 日上路、且暑假到來，觀光餐飲業者業績復甦可期，相關個股包括 2752 豆府、2740 天蔥、2722 夏都、2727 王品、2722 夏都、2736 高野，周二受買盤青睞。

4. 航太：在停飛逾 15 個月之後，波音 737 Max 飛機獲美國聯邦航空總署（FAA）許可，將進行客機的試飛計畫，周二航太概念股包括 3178 公準、3004 豐達科、4572 駐龍、4541 晟田，股價同步上漲。另外，3005 神基因有轉投資 3004 豐達科，股價亦受激勵。

