〈遠東新股東會〉資本支出再加碼 加速產線導入AI

遠東新 (1402-TW) 去年啟動 3 年 20 億美金資本支出計畫，董事長徐旭東今 (30) 日透露，還會再加碼，尤其在美國也需投入更多資金；遠東新今年也啟動數位創新發展，將投入 10 億元，加速產線導入 AI 及工業 4.0 。

遠東新目前資本支出重點放在美國、越南，及日本等地，目前在美國與另外 2 家公司合資的德州廠產線也在興建中，投產後將新增 PTA 130 萬噸、PET 110 萬噸的年產能；越南擴產也進入第二階段，包含聚酯長纖、短纖等擴充專案持續推動；日本也在原有基地上進行的 Recycle 廠第二線擴充。

徐旭東表示，去年提出的 3 年 20 億美元金的資本支出計畫，預計還會再增加，尤其在美國，不僅要找人才，還要因應當地市場變動做一些評估，需要更多的資金。

除了擴產，遠東新內部也啟動數位創新計劃，今年也編列智能化生產項目資本支出 10 億元，透過 AI 智慧應用，配合行動網路、大數據、雲端運算、物聯網、區塊鏈等數位科技發展，發展長期 AI 應用，並在生產線導入工業 4.0 應用及人工智慧技術。

依照遠東新規劃，將在石化廠導入 AI 開發主動式能源管理系統；化纖廠則有智慧化電能管理、品管智能化系統；紡織廠將建置 EMS 管理系統、引進 RPA 流程機器人；行政總部推動 AI 專案，建置管理體系大數據整合平台，運用大數據建立圖文辨識系統、流程自動化機器人掌握出口報關等，積極轉型智慧化管理。