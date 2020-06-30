盤前財經大事搶先讀2020年06月30日

今日操盤前瞻

中國 5 月製造業 PMI

日本 5 月工業生產

美國 6 月芝加哥 PMI

股東會：大同、可成、聚積、中美實、美琪瑪、高端疫苗、南僑等

除權息：和碩、三竹、神腦、寶齡富錦、宏捷科等

郭明錤：市場對聯發科出貨華為過於樂觀

天風國際證券分析師郭明錤出具最新報告示警，市場對手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 出貨華為晶片過於樂觀，將投資聯發科賭在政治事件上，風險過高，建議應待美國進一步宣布華為禁令細節。閱讀全文...

全球人壽資產規模破兆元 國泰營區地上權擬蓋總部大樓

全球人壽以權利金總價新台幣 97.8 億元，標得財政部國有財產署主辦的「台北市松山區民生段國泰營區土地設定 70 年地上權案」，全球人壽表示，由於該公司近年來規模快速成長，資產規模已突破兆元水準，為了因應業務發展所需，本案取得後將開發為全球人壽自用總部大樓。閱讀全文...

外資大買富邦 VIX 逾 10 萬張並加碼鴻海 狙擊金融族群

台股昨 (29) 日補跌意味濃厚，驚險守住 11500 點，三大法人聯手賣超 165.12 億元，其中外資大買富邦 VIX 逾 10 萬張，避險意味濃厚，並加碼鴻海，同時反向大舉調節金融族群。閱讀全文...

特斯拉股價再登 1 千大關 馬斯克說 Q2 有望損益兩平

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (29 日) 尾盤勁揚逾 5% 重登 1000 美元整數關卡，汽車新聞網站 Elektrek 報導，執行長馬斯克 (Elon Musk) 在致員工的內部信件中表示，第 2 季有可能損益兩平，免於虧損。閱讀全文...

世衛警告：新冠疫情最糟的時刻還沒到來

週一 (29 日) 世衛組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 警告，新冠疫情 (COVID-19) 在全球持續加速蔓延，全球沒有進行更多的合作干預，最糟的時刻還沒到來。閱讀全文...



