〈能源盤後〉需求增加掩蓋疫情不確定性 原油上漲 天然氣自低谷回彈

週一 (29 日) 交易，原油期貨價格上漲，係因能源需求部分回升，即使全球新冠確診人數突破 1000 萬人，也可能推出新一輪關閉封鎖政策。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「隨著全球需求復甦，原油價格自然傾向上行，因為當前價格低於多數生產商的經濟門檻。」

市場週末看到來自全球最大原油進口國——中國的樂觀經濟數據。官方數據顯示，5 月份工業獲利年增 6%，為 2020 年以來首次上升。

原油生產也有進一步放緩的跡象。「總結美國生產商的立場來說，國內原油鑽井機具較去年同期下降了 73%，因此原油已經恢復其上行趨勢。」Raj 說。

「儘管如此，根據 EIA 公布，美國石油產量恢復 50 萬桶 / 日，是上週最大的破壞者，交易者現在擔心至少會有一些關閉的油井會迅速反彈並破壞了近期的復甦。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.21 美元或 3.1%，收每桶 39.70 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 69 美分或 1.7%，收每桶 41.71 美元。

8 月契約將於週二收盤時到期。

然而，隨著確診人數加速上升，市場也擔心部分地區再次導入防疫措施，可能會減緩石油需求的復甦腳步。

Schneider Electric 高階商品分析師 Robbie Fraser 在日報中表示，「當前市場最主要的擔憂仍是需求，尤其是在美國。」

美國市場佔全球原油和產品需求的近 20％。美國需求顯然已自 3 月 / 4 月的創紀錄大跌中回彈過來，「但美國部分州新冠病例激增，需求能否持續復甦可能備受挑戰。」

美國新冠確診人數達 255 萬人，死亡人數 125803 人，是巴西確診人數 134 萬人、死亡人數 57622 人的 2 倍。據《紐約時報》的追踪器，過去 14 天中，美國境內 32 州感染速度提高，其中加州、德州和佛州領先。

能源公司 Chesapeake Energy Corp (CHK-US) 週日提出破產聲請，這消息同樣也對交易者構成潛在衝擊，因為天然氣和石油價格暴跌後，對擁有獨特採油技術的 Chesapeake Energy 造成沉重打擊。

Rystad Energy 分析主管 Magnus Nysveen 週一報告指出，「Chesapeake 是美國頁岩天然氣無可爭議的霸主，但由於投資到頁岩天然氣的財務負擔沉重，又未能取得像在原油領域上同樣的強勢地位，這導致巨人也挫敗倒下。」

此外，Rystad 頁岩研究負責人 Artem Abramov 表示，「現在美國輕質原油的供應主要由巨大或大型獨立企業控制，他們擁有核心面積與強大的資產負債表，就算 WTI 油價延長一段時間介於 35 美元至 40 美元區間，這些公司大多數可以逐步適應。」

其他能源商品

7 月交割的汽油期貨價格上漲 2.7%，收每加侖 1.1841 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 1.1654 美元，本週收低 6.2%。

7 月契約將於週二收盤到期。

8 月交割的天然氣期貨價格大升 10.7%，收每百萬 Btu 1.709 美元。

「天然氣市場主要是對天氣預報做出回應，因為預計未來天氣回暖，提供了觸及多年低點的價格之支撐力。」Raj 說。根據道瓊市場數據，上週四天然氣價格收在 1.482 美元，為自 1995 年 8 月以來最低點。