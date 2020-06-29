〈台股盤後〉權值股成殺盤重心 驚險守住11500點

國際新冠疫情疑慮持續升溫，台股今 (29) 日也反映休市期間國際股市表現，權值股成為壓盤重心，由防疫概念股竄出頭，指數開低震盪走低，最低回測 11500 點，終場收 11542.62 點，下跌 118.05 點或 1.01%，成交量 2064 億元。

電子三雄方面，鴻海表現最強勢，開低走高，一度攻上 85.8 元，終場收漲 85.2 元，漲幅逾 2%；台積電最低至 310 元，終場收在 312 元，跌幅約 1.73%，跌落 5、10 日線；大立光開小高後，漲幅收斂至平盤下震盪，終場跌落 4000 元關卡，跌幅 1.74%。

金融股也是空方狙擊標的，京城銀跌幅逾 3%，台新金、永豐金、元大金、新光金、彰銀、安泰銀等也有逾 1% 跌幅，摜壓金融指數跌落所有短期均線。

由於全球新冠肺炎疫情持續擴散，使得生醫相關族群，再度接棒成為台股穩定軍心的族群，包括熱映、毛寶、永日、恆大、基亞、晶宇、健喬、康那香、亞諾法、中天、寶齡富錦、高端疫苗、生華科、逸達等均收在漲停價。

法人表示，台股短線漲多回檔，且相較於其他亞洲股市，相對抗跌，不過多方格局未破壞，加上匯市強彈，顯示外資並無大幅匯出，接下來進入除息旺季，預期台股投資在選股不選市下仍充滿機會，可正面看待。