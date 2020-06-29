美股Q2下修財測家數增 3成取消公佈全年EPS財測

新冠肺炎疫情於年初重創了美股後，即便股市已出現大幅反彈，但就基本面而言，美股企業仍謹慎看待未來的不確定性，據 Factset 統計至 6 月底，已有將近三分之一的 S&P 500 企業取消了全年度每股盈餘 (EPS) 的財測，而目前有公布 Q2 財測的 49 間，其中 55.1% 也低於先前財測。

據 Factset 針對 S&P 500 企業進行統計，500 間企業中目前有 183 間已取消全年度財測；此外，截止目前僅有 49 間企業對外公布第 2 季每股盈餘的財測，相較於過去五年每季公布財測企業家數為 106 間，本季已創 5 年來最低紀錄，且低於金融海嘯期間的 63 間，顯示在疫情衝擊下，許多美股企業已取消公布財測。

從財報基本面來看，目前 49 間已公布 Q2 財測的企業中，有 27 間在第二季財報公布前又再次下修財測數字，僅 22 間上修預估 EPS。

(圖: Factset)

進一步以類股分拆，如下圖所示，可以明顯發現目前下修先前 Q1 財測之企業多聚集於科技產業，其中 11 個類股中科技股是目前下修家數最多；而取消財測的類股裡，則以非必須消費品股最多，工業品次之，而醫療保健類股排名第三。

整體而言，Factset 表示，在 S&P 500 公佈財測的企業中有一半以上出現衰退外，多數企業受疫情不確定因素下，皆謹慎看待並取消公佈短期 EPS 財測。