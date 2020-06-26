〈貴金屬盤後〉美元走強 黃金連2日下跌 唯本週迄今仍上漲

週四 (25 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日收低，係因美元走強對美元計價的黃金構成價格壓力，但美國和其他國家新冠病毒新增確診人數上升，企業面臨潛在第二輪防疫關閉風險，縮限黃金跌幅，讓黃金得以守住本週迄今的漲幅。

ICE 美元指數週四上升 0.3%，道指和 S&P 500 指數也在經歷 6 月 11 日以來最嚴重的拋售後小幅上漲。

美國數州新增確診數急劇上升，對重啟業務和經濟復甦型態產生不明確性，然而，黃金雖然有這些不確定性支撐，卻仍下跌。

GraniteShares 投資組合經理人 Jeff Klearman 表示，黃金是「年初至今表現良好的少數主要資產類別之一，且在登上 7 年高點後，黃金價格可能會受到美元走強影響，以及有現金需求投資者 (例如對應其他投資追加保證金) 獲利了結或拋售的壓力。」他負責運作 GraniteShares Gold Trust (BAR-US)。

然而，他認為，因為黃金的「機會成本」為 0 或正面，實際利率顯著低於零，全球面臨前所未有的貨幣刺激，美國和全球經濟成長充斥不確定性，加上今年是美國大選年，黃金價格似乎受到強勁支撐，黃金價格幾乎沒理由在最近的未來內下跌。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 4.50 美元或約近 0.3%，收每盎司 1770.60 美元。

黃金週三收低 0.4%、週二則收創交易最活躍契約自 2012 年 10 月 4 日以來最高收盤價。

7 月交割的白銀期貨價格上漲 22 美分或 1.3%，收每盎司 17.895 美元。週三白銀大跌 2.2%。

本週迄今，黃金期貨價格仍有 1% 升幅，白銀價格則約上漲 1 美分。美元指數同期下滑 0.2%。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 週四報告提到，「未來幾日有 5 大因素可能推升黃金價格。」這些因素包括：對第二波疫情的擔憂、中美貿易緊張局勢、歐洲對美國的進口、美國失業率上升，以及企業即將發布獲利疲弱的財報。

這些問題中若有解套方式以及病毒疫苗的消息則可能降低金價。

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