〈貴金屬盤後〉美元走強 多空交戰 黃金自近8年高點回落

週三 (24 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因美元走強，讓黃金在前一日登上 2012 年以降最高收盤價後回落，但因美國許多州新冠病例陡增，致使美股下跌，有助於縮限黃金回落的程度。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 表示，「在黃金經歷過去幾日驚人大漲後，現在似乎更像是多頭與空頭之間的經典之戰。黃金經過如此強勁的上漲後，很自然會看到一些盤整，會有一些空頭部位出現，等著利用這波漲勢停歇的時候來捍衛自己的倉位。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 6.90 美元或約 0.4%，收每盎司 1775.10 美元。

今日交易低點在 1770.60 美元，高點達 1796.10 美元。週二黃金收 1796.50 美元，為交易最活躍契約自 2012 年 10 月 4 日以來最高收盤價。本週迄今黃金期貨價格仍有 1% 漲幅。

7 月交割的白銀期貨價格下跌 39 美分或 2.2%，收每盎司 17.67 美元。

Insignia 顧問公司首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，紐約商品交易所的黃金空頭使出渾身解數，力阻黃金突破每盎斯 1800 美元。「第二季度即將結束，如果一些大型交易者想認列黃金的半年獲利，黃金就將看到大幅修正。」

然而，Karnani 也表示，目前沒有基本面的條件表明黃金價格將下跌，「一切都看漲，因為歐美新冠病例均大幅增加。」

黃金在過去 3 個交易日均上漲，即使過去幾週股市表現活躍，黃金仍保有上漲動能，部分係因投資者一直對自己的賭注做對沖，避免股市從新冠疫情低谷反彈回升的趨勢無法持續下去。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 研究報告指出，「事實上，股市的漲勢還進一步提高黃金的投資需求，因為越來越多交易者認為，股市的漲勢很脆弱且無法持續下去。」

美國多州新增新冠病例激增，例如亞利桑那州、德州和加州，引起大眾對疫情復燃的恐懼，企業重啟營運的腳步可能陷入混亂之中。

與此同時，國際貨幣基金組織 (IMF) 週三下修今年經濟預期至 -4.9%，稱新冠病毒大流行已造成全球經濟活動空前大降。

報導稱，美國與歐洲和北美盟國間恐出現貿易緊張局勢，這也引起市場關注。此前報導指出，美政府正考慮對一系列自歐洲進口總額約 31 億美元的貨品課徵關稅，並對加拿大出口至美國的鋁課徵關稅。

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