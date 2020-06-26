〈美股盤後〉美監管機構放鬆沃爾克規則 銀行股大漲 那指重回萬點之上

週四 (25 日) 美國各州新冠疫情惡化，加上初領失業金人數高於預期，美股早盤開局不利。

盤中時段，美國聯準會 (Fed)、聯邦存款保險公司和美國貨幣監理署批准，放寬《沃爾克規則》的限制，銀行股應聲大漲，推動美股上演逆轉行情。

然而，美國新增確診刷歷史新高後，德州宣布重啟計畫喊卡，美股四大指數震盪收紅，道瓊終場漲近 300 點，那指重回萬點之上。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 944 萬例，死亡數突破 48.2 萬例，美國迄今累計確診數超過 238 萬，死亡人數至少 12.1 萬。

週四 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 299.66 點，或 1.18 %，收 25,745.60 點。

標普 500 指數上漲 33.43 點，或 1.10 %，收 3,083.76 點。

那斯達克指數上漲 107.84 點，或 1.09 %，收 10,017.00 點。

費城半導體指數上漲 16.76 點，或 0.86%，收 1,961.05 點。

科技五大巨擎集體收紅。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.74%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.33%；臉書 (FB-US) 上漲 0.71%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.59%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.26%。

道瓊 30 檔成分股多收高。高盛 (GS-US) 上漲 4.59％；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.98％；摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.49%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.45%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 1.51%；波音 (BA-US) 下跌 0.98%。

費半成份股漲跌互見。AMD (AMD-US) 下跌 0.88%；美光 (MU-US) 上漲 1.86 %；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.98%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.20%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.76%。

台股 ADR 。聯電 ADR (UMC-US) 持平；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.81%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.82%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.13%。

焦點個股消息

蘋果週三證實，將再關閉德州與佛州門市，蘋果已因疫情宣布關閉美國佛羅里達州、亞利桑那州、加州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州等州 32 家門市。

Nike (NKE-US) 上漲 1.31%。該公司盤後公布第四季財報遜預期，新冠疫情造成供應鏈中斷和相關成本意外損失，其盤後股價跌逾 3%。

經濟數據

美國上週初請失業金人數 (萬人) 報 148，預估 133.5，前值 150.8

美國上週續請失業金人數 (萬人) 報 1952.2，預估 2000.0，前值 2054.4

美國上週初請失業金人數四週均值 (萬人) 報 162.075，前值 177.3

美國 Q1 GDP 季增年率終值報 - 5.0%，預估 - 5.0%，前值 - 5.0%

美國 Q1 核心 PCE 指數季增年率終值報 1.7%，預估 1.6%，前值 1.6%

美國 Q1 消費者支出季增年率終值報 - 6.8%，預估 - 6.8%，前值 - 6.8%

美國 5 月耐用品訂單月增率初值報 15.8%，預估 12.0%，前值 - 17.7%

美國 5 月批發庫存月增率初值報 - 1.2%，預估 0.4%，前值 0.3%

華爾街分析

投行 Jefferies 在一份報告中表示：「今天的數據讓我們沒有把握下月初發布 6 月份 NFP 數據時能看到強勁的就業數。」

Washington Crossing Advisors 高級基金經理 Chad Morganlander 表示：「市場正試圖消化時間表，同時也在衡量貨幣刺激措施和未來的財政刺激措施，出現很多未知因素，但我們必須相信，貨幣和財政背景將支援市場，所以我們對未來 18-24 個月可以稍微樂觀一些。」