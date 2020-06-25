加州與佛州單日確診飆新高 美3州要求高風險州旅客隔離 14 天

週三 (24 日) 美國隨著解封開放，部分州單日確診、死亡人數不降反升，加州與佛州單日確診飆新高紀錄，紐約、紐澤西和康乃狄克 3 州長召開聯合記者會，要求來自高風險的州旅客，在抵達紐約、紐澤西和康乃狄克州時須接受 14 天隔離檢疫。

受此消息影響，美股四大指數全面收黑，道瓊崩逾 700 點，創 6 月 12 日以來最慘跌幅。

道瓊周三崩逾 700 點 (圖片：investing)

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 930 萬例，死亡數突破 47.9 萬例，美國迄今累計確診數超過 236 萬，死亡人數至少 12.1 萬。

自解封以來，美國西南部疫情捲土重來，加州與佛州單日確診再刷新高紀錄。

加州新增確診數達 7149 例，較前日增加 3.9%，累計確診數達到 190222 例。佛州通報 109,014 例新增確診數，較前日增加 5,508 例，日增幅達 5.3%。

因應美國疫情告急，週三紐約、紐澤西和康乃狄克 3 州召開網路聯合記者會。

紐約州州長古莫 (Andrew Cuomo) 於記者會中表示，從佛州、德州和其他州抵達紐約、紐澤西州和康乃狄克州的旅客，必須進行自主隔離 14 天。

古莫稱，來自感染率高的州旅客須進行 14 天自主隔離，否則將予以罰款和強制性隔離，首次違規罰款為 2,000 美元，二次違規的罰款為 5,000 美元。

來自 3 州的聯合旅行警告於當日午夜起生效，而高危險州定義為感染率達到 10% 的州，而且高危險州名單將會每日更新。

目前高危險州名單包括：阿拉巴馬州、阿肯色州、亞利桑那州、佛州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、華盛頓州、猶他州、和德州等州。