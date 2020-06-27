大型案場下半年陸續動工 太陽能模組廠Q3業績旺

經濟部先前提出太陽光電兩年推動計畫，預計今年太陽光電將達 2.2 GW，為滿足政府目標，大型案場將在下半年陸續開出，模組業者聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW)、安集 (6477-TW) 等，皆看好第 3 季業績續強，下半年將優於上半年。

政府預計，核二廠一號機明年 3 月正式除役，供電缺口則由綠電接手，因此提前規劃太陽光電兩年推動計畫，期望在 2019 年至 2020 年間，新增 3.7 GW，滿足民生、工業用電，長期目標則希望在 2025 年再生能源發電占比達 20% 的目標。

盤點台灣大型案場，包括台電彰濱工業區 100 MW、台南七股 150 MW、彰濱崙尾 180 MW，以及屏東佳冬的 99 MW，皆在下半年開出，業者認為，由於年底前為滿足政府 2.2 GW 目標，上游系統商將在下半年加快電廠建置，有助模組出貨優於上半年。

安集目前訂單能見度高，120 MW 產能已全數被預訂，預計業績可一路走強至第 3 季，且第 4 季可額外再承接小型訂單，全年模組出貨將優於去年。

元晶近期則拿下台電 75 MW、彰濱工業區 180 MW 等模組訂單，上半年已陸續出貨，預計下半年在電廠建置加速下，客戶拉貨將加溫，預計全年模組出貨將達 400 MW 以上，訂單能見度達 8 成。

聯合再生目前接單則逾 500 MW，預計是下半年業績成長的主力，也不排除未來在產能滿載下，將進行擴產，整體下半年營運估優於上半年。