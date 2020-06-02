安集120 MW模組產能全數被包下 訂單已見到Q3底

太陽能模組廠安集 (6477-TW) 受惠政策加持，120 MW 產能已全數被預訂完，業績可望走強至第三季，第四季不排除再額外承接小型訂單，加上電廠收益成長，營收、獲利可望優於去年，每股純益將站穩 2 元以上。

經濟部先前推動太陽光電兩年計畫，今年累計裝置量目標 6.5 GW，依去年建置量 4.3 GW 推算，今年裝置量需擴充至少 2.2GW，才有機會達成目標，在國家政策支持下，大型案場如雨後春筍般開出，安集也感受成長力道，目前 120 MW 產能，已全數被上游系統商 (EPC) 預定。

安集 4 月受惠缺料危機解除，業績明顯回溫，達 1.4 億元，月增 110.46%，創近 11 個月高點，預計隨著併網期限到來，客戶為趕在今年發電，拉貨力道將更積極，預計在客戶排程不變下，5 至 9 月營收皆可望維持億元之上。

安集除了太陽能模組有斬獲，今年電站總裝置容量也將從 58.8 MW，增加至 70 MW，增幅達 11.2 MW 或 19%，其中增加的 5 MW 將在上半年加入併網，貢獻今年營收，且因其毛利率優於公司平均，有助整體營收、獲利同步優去年。

其他太陽能模組業者如聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW) 等，也看好大型案場陸續開出，將帶動模組出貨成長，且動能將一路延續至第三季，營運展望多樂觀看待。