刺激疫情後經濟 歐盟將提7500億歐元新財政方案

據《彭博社》引述歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 表示，歐盟將提出高達 7500 億歐元 (合 8230 億美元) 的新財政刺激方案，以前所未有的方式應對最嚴重的經濟衰退。

歐盟官員表示，計劃中的 5000 億歐元將以贈款的形式分配給成員國，另外 2500 億歐元將以貸款的形式提供。另一位知情人士透露，義大利將因此獲得 818 億歐元，西班牙將獲得 773 億歐元，希臘將獲得 225 億歐元，法國將獲得 390 億歐元。

據了解，此一提案將由歐盟委員會主席 Ursula von der Leyen 於週三 (27 日) 提交，將成為歐盟面對疫情大流行造成所毀滅性影響的主要應對手段。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情已經在全球範圍內奪走了數十萬人的生命，並打擊了每個歐洲經濟體，預計受影響最嚴重的國家今年面臨近 10% 的經濟萎縮，而歐盟這筆 7500 億歐元的新財政刺激方案，將主要用於投資和改革，部分資金也將用於增強醫療保健和並幫助歐盟最貧窮的地區。

此項提案是在法國和德國本月早些時候共同推動下提出的，向歐盟要求借貸 5000 億歐元。而一些遭受重創的歐盟國家，例如義大利和西班牙，提出的主要訴求是贈款而不是貸款來得到幫助，在這些國家中，增加借貸來促進復甦，可能會迅速將債務推高至不可維持的水平。

歐盟「節儉四國」(frugal four) 奧地利、丹麥、荷蘭和瑞典也發布了自己救助計畫，將向國家提供貸款而不是贈款，並且將在兩年後到期。該計劃表示，四國支持建立一次性的應急基金，但是反對任何可能導致債務共享，或者可能使未來七年歐盟預算大幅增加的舉措。因此，相關的資助應通過借款而不是撥款的形式來給予。

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