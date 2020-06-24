離岸風電第三階段區塊開發 CIP提三大建言籲擴大規模經濟

哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 針對離岸風電第三階段區塊開發，提出三點建議，包括提高開發商資格審查標準及產業承諾評分比重、以規模經濟支持本土供應鏈成長，CIP 並呼籲，本土產業鏈建立必須有穩定政策的扶植，盼政府能延續國產化政策，並切實盤點供應鏈。

離岸風電第三階段區塊開發草案日前出爐，經濟部能源局訂出單一開發商、單一風場獲配容量上限，且國產化項目全數延續等規則，依目前能源局規劃區塊開發規則草案，2026 年到 2035 年間將每年釋出 1GW 容量，整體規劃累計釋出 10GW，並採先資格、後價格的兩段式審查。

CIP 開發長許乃文表示，風機本土化正式起步是匯集多方努力的成果，並以落實國產化的切身經驗呼籲，本土產業鏈建立必須有穩定政策的扶植，盼政府能延續國產化政策，細究實質成效，逐漸積累能量才能日益成熟。

許乃文並呼籲，政府應就第二階段潛力場址風機本土零組件的實際訂單數量與金額、本土產能、廠商投資規劃、未來是否能有台灣國家出口信貸支持台廠出口等各面向，進行切實盤點，確保第二階段潛力場址 1400MW 的風機零組件，本土供應鏈都有接到單，有利第三階段區塊開發時，維持國產化項目要求。

CIP 並針對第三階段區塊開發提出三點建議，包括提高開發商資格審查標準、提高產業承諾評分比重，以保障本土產業鏈的投資，並創造開發業者間的良性競爭，並以規模經濟支持本土供應鏈成長。

CIP 指出，2026 年的 1GW 開發容量，不足以提供本土供應鏈經濟規模與市場預視量，建議 2021 年公告 2.5GW、2022 年再公告 2.5GW，每位開發商上限為每年 1GW。