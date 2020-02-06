中鋼攜CIP、MVOW三強結盟 國產供應鏈經濟規模效益可期

中鋼 (2002-TW) 旗下中能今 (6) 日與台灣菱重維特斯離岸風電公司 (MVOW) 宣布，完成簽署風力機優先供應商正式合約 (PSA)，中鋼總經理王錫欽指出，中能風場結合鄰近的哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 彰芳暨西島風場，共有近 100 座風力機的批量需求，相關風機、水下基礎建設供應鏈等，可望因此享有經濟規模效益。

中能發電是由中鋼以及 CIP 共同合作成立，王錫欽表示，未來將以區塊整合、聯合開發方式，以中能風場 300MW 發電容量，結合 CIP 彰芳暨西島 600MW 風場，構成 900MW 近 100 座風力機的批量需求，並與 MVOW 合作及配合政府風電產業發展。

另一方面，MVOW 也與國內 Wind-Team 風電零組件產業聯盟廠商簽訂商業採購合約，在總體出貨提升下，王錫欽看好，相關風機、水下基礎建設國產供應鏈，也可藉此享有規模經濟效益。

據了解，中能風場離岸風機建置的供應鏈中，水下基礎由中鋼及旗下興達海基主導，風機本體也有 16 項零件在地採購及製造，供應鏈包括台達電、永冠、上緯、恒耀、士電等，海事工程則交由台船承包。

至於陸上電力設施，王錫欽透露，將由中宇、東元、華城、星能等 4 家廠商則優承攬，變壓器、開關設備及配電盤等設備，也均使用在地廠商製造。

王錫欽強調，中能公司總計要推動 27 項在地化項目，所達成的在地化程度是全球最高規格，不僅有助台灣建立風電產業能量、創造綠能商機及提升就業機會，新興的本土產業鏈，也可對傳統產業的轉型發展產生關鍵性的催化作用。