報稅倒數最後兩天 還有約80萬餘人尚未結算申報

108 年綜所稅申報截止日倒數計時，根據財政部統計截至 22 日止，綜所稅共 550 萬件完成結算申報、比重約 87%，估算約有 82 萬戶尚未申報；營所稅共 89 萬件完成結算申報、比重約 95%，尚未申報的民眾可把握最後兩天國稅局加班日儘速申報。

今年因應新冠肺炎疫情並分散報稅人潮，財政部特別將綜所稅申報期限延長一個月，民眾可利用 5 月 1 日到 6 月 30 日期間申報結算 108 年度綜所稅，而根據財政部統計，個人綜所稅目前約 87% 完成申報結算，呼籲尚未報稅民眾把握最後兩天儘快申報。

財政部表示，29 日、30 日這兩天每日中午，各地國稅局將加班提供申報收件及查詢所得、扣除額資料服務，而 6 月 30 日結算申報截止日當天，除中午加班收件外，各地國稅局服務時間將延長至當天晚間 7 時止。

財政部呼籲，民眾除可到國稅局報稅，也可透過網路申報，可免除排隊等待時間，只要在 6 月 30 日當天午夜 12 時前都可上網申報。

根據統計，108 年綜所稅完成申報約 550 萬件，其中採用稅額試算件數共 203 萬件，網路申報件數 340 萬件，兩者合計件數 543 萬件占已申報件數之 98.7%。

利用網路申報的民眾，在 6 月 30 日 24 時前任何時間均可上網申報。財政部呼籲尚未申報的民眾把握最後幾天時間，並多加利用稅額試算服務或網路進行申報。