〈金管會聯訪〉黃天牧：疫情回穩 對金融業下半年獲利有信心

金管會主委黃天牧今 (24) 日表示，今 (2020) 年台灣金融業受到疫情干擾，政府推出相關紓困措施，金融業上半年獲利難免受到影響，儘管各業別有所差距，但隨著疫情逐步回穩，對金融業下半年獲利仍有信心。

黃天牧表示，從央行 6 月 18 日理監事會決議來看，下半年台灣經濟成長率 (GDP) 預測值為 2%，相較於其他國家，台灣基本面算相對穩健，在「保 2」的經濟成長下，金融業也可望保持適度成長，儘管配合紓困措施，金融業上半年獲利難免受到影響，但各業別有所差距。

黃天牧進一步指出，觀察各業別獲利差距，壽險業今年前 4 月獲利穩健；證券業經紀業務維持相當高的表現，上半年獲利也不錯；銀行業確實受到影響，除要看利息收入、投資收入、手續費收入以外，從金融監理角度而言，更重要的是金融機構的「強韌性」，目前銀行逾放比介在 0.23-0.24% 之間，備抵呆帳覆蓋率逾 560%，以金融業來說，體質好才能持久，儘管獲利短暫衝擊不可避免，但長期來看，金融業體質不錯，因此對下半年金融業獲利有信心。

銀行局長莊琇媛補充說明，今年前 5 月國銀獲利較去年同期減少 12%，銀行業獲利結構主要包含利息收入、手續費收入、投資收入，其中利息收入、手續費收入仍較去年同期維持增加態勢，僅投資收入衰退，這與全球金融市場變動有關，隨著市場穩定後，加上政府針對受疫情影響的產業、個人提出紓困措施，經濟將會逐步穩定，銀行業獲利也會回升。

此外，受疫情衝擊，不少外國企業營運吃緊，國銀海外授信是否有踩雷風險備受關注，黃天牧認為，授信是銀行主業，海外授信在近期隨著國外政經情勢變動，確實有個案發生資產品質不良的問題，但仍不影響銀行體質，身為主管機關會密切關注大陸、新南向等海外地區的風險，且中央存保公司有採取即時監督機制，會定期跟主管機關通報，同時，檢查局也會透過業務檢查了解當地情況，必要時會採取相關機制。

低利環境下，加上全球股債市波動劇烈，壽險業也面臨淨值比變動幅度加大的挑戰，黃天牧坦言，「壽險業對利率很敏感」，因此在壽險業韌性上訂定財務指標，如資本適足率 (RBC)、淨值比等，但是觀察 20 多年，保險業調整能力都蠻強的，例如 2008 年利率突然反轉，今年聯準會又降 6 碼，不論產壽險都能因應政經情勢變化、金融變遷，「因此我們對保險業的發展和清償能力都很有信心，相信保險業能夠永續經營。」

保險局長施瓊華也指出，在疫情影響下，第一季金融市場波動度較高，確實有保險公司的首季淨值比、資本適足率未達門檻，但如今已有所改善，因此在動態監理上，保險局不斷要求保險業注意這 2 指標所帶來的影響，此反映過去資產配置、投資是否穩健，以及未來是否要增資，或調整資本市場結構，以讓保險業能夠及早因應。