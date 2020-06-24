鴻海訂7/23除息交易 582億元現金股利8/21發放

鴻海 (2317-TW) 今年每股配息 4.2 元，今 (24) 日公告，除息交易日訂於 7 月 23 日，股利則預計將在 8 月 21 日發放，預計將發出 582.25 億元的現金股利。

鴻海去年每股純益 8.32 元，來到近三年新高，鴻海昨 (23) 日股東會也通過，每股將發現金股利 4.2 元，也為三年來最佳，配發率超過 5 成，若以今日收盤價 83.5 元計算，殖利率也超過 5%。

劉揚偉也在昨日股東會上指出，希望明年現金股利可以發更多，且未來隨著轉型效益顯現，毛利率逐步好轉，每股獲利能力也會更好，到時回饋給股東的現金股利自然也會同步成長。

鴻海此次現金股利總計將發出 582.24 億元，其中鴻海創辦人郭台銘，在三月加碼持股後，目前持有鴻海 134.17 萬張，以此估算，郭台銘今年預計將能領到 56.35 億元的股利；而鴻海董事長劉揚偉持股 656 張，則可領到近 276 萬元的股利。

鴻海也公告，除息基準日訂於 7 月 31 日，普通股最後過戶日為 7 月 26 日，停止過戶期間為 7 月 27 日至 31 日；海外可轉換公司債停止轉換期間為 7 月 6 日至 7 月 31 日。