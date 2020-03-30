瀚宇博現增案生效 連同華新科CB案 集團將自市場上募資逾60億元

瀚宇博 (5469-TW) 正式向金管會送件辦理 3.7 億股現金增資案，今 (30) 日申報生效，是今年以來首家 PCB 廠送件申請的市場籌資案，擬募資約 12.47 億元，加上華新科 (2492-TW) 已獲准發行 48 億元籌資，華新集團將自市場募資逾 60 億元。

瀚宇博 2019 年營收 431.42 億元，毛利率 17.88%，年增 2.98 個百分點，創 14 年來新高，稅後純益 28.17 億元創新高，年增 70.42%；每股純益 6.05 元。瀚宇博今年前 2 月營收 51.23 億元，年減 17%。

瀚宇博近年致力優化產品組合提高附加價值，運用原有擅長 NB 應用板基礎，以高階商用機種及電競應用板為目標，隨著 5G 發展引發資通訊革命，帶動網通週邊運用，網通占比逐步拉升，特別是公司目前開發的高層數伺服器應用板，已逐步成主力產品。

瀚宇博為全球主要供應 NB 板的廠商之一，近期明顯感受到突然升起的 NB 需求，主要是因全球各地民眾開始在家上班、上課、遠距等等市場興起，市場開始急需添購 NB 或 PC，目前主力生產 NB 及 PC 板的江陰廠稼動率已回升優於過去淡季水準，將反映在 4 月營收上。

瀚宇博的產品面應用分散，包括 PC、機上盒、網通設備、遊戲機、液晶電視等領域，在市場分佈上，PC 占比重 39%，網通占 21%、機上盒占 11%、電視占 4%、伺服器占 6%、遊戲機占 5%、汽車占 1%、其它則占 13% 的水準。

瀚宇博已公告去年每股純益達 6.05 元，市場也期待瀚宇博的股利政策，公司預計會在 4 月董事會討論。