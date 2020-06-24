〈盛弘攻電商〉旗下盛雲完成增資併購案 最快明年登興櫃

盛弘 (8403-TW) 集團轉投資公司盛雲電商今 (24) 日宣布，本月完成現增 2.5 億元，將併購國內躍獅連鎖藥局，集團董事長楊弘仁表示，未來盛雲電商會走向虛實融合 OMO 的商業模式，預計今年下半年公開發行、最快明年掛牌。

盛雲今年 6 月完成現金增資 2.5 億元，參與增資的股東除母公司盛弘外，還引進中華開發、工研院數位經濟基金、資策會等單位，經過此次增資後，盛弘資本額提升至 2.3 億元。

盛弘 2017 年創立盛雲電商，持股比約 65%，盛雲電商主打 B2B 醫藥雲端採購平台，醫療院所可透過電商平台採購藥品，從聯合購藥、配貨、分析庫存到醫材租賃，打造一站式線上平台，楊弘仁表示，盛雲電商併購躍獅藥局，完成線上、線下的虛實系統。

執行長何俊聰表示，每年醫療院所採購醫療用品金額高達 220 億元，預期盛雲電商與躍獅藥局整併後，全年營業額約可達 12 億元，今年底醫院診所會員數則可望近 3000 家。

何俊聰指出，盛雲電商導入 AI 智慧科技，兩年來持續優化商業模式，提供客製化的精準行銷服務，其中，今年爆發新冠肺炎疫情，業績同步成長，顯示新零售時代來臨，透過大數據、雲端計算、人工智慧等，預期未來台灣醫療產業，會快速走向數位化的新經濟模式。