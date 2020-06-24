〈每日外資外匯觀點〉避風港功能大失 美元指數被推向新的下跌區間

白宮顧問納瓦羅證實美中貿易協議依然完好，激勵美股上漲，美元指數則連續兩天下跌，週三 (24 日) 走低在 96.6098 附近整理，澳幣等其他風險貨幣則走強。

Gainesville Coins 貴金屬專家 Everett Millman 表示，他目前正在關注美中的緊張關係，局勢愈糟糕，就會有愈多投資者將資金轉向避風港。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

在疫情方面，美國單日新增確診 3.6 萬人，累計確診已達 242.4 萬人。倫敦資本集團 (LCG) 研究主管 Jasper Lawler 認為，只有美國各州政府公開談論再次封鎖的計劃，美元才有機會作為資金避風港。

花旗集團表示，目前美國重新封鎖經濟的機率較低，需要觀察其他公司是否會跟隨蘋果公司的再度關店步伐，重啟經濟步伐雖然可能會放緩甚至暫停，但經濟還不至於倒退。

西聯商務解決方案公司分析師 Joe Manimbo 表示，市場正在展望下半年，預計屆時經濟將真正開始復甦，尤其強勁的經濟數據正在加強投資者對市場的信心。

荷蘭國際集團 (ING) 外匯策略師 Francesco Pesole 表示，投資者正在關注新增病例是否導致更嚴格的封鎖措施，不排除可能到來的第二波疫情高峰將會更加干擾市場。

Bokeh Capital 創始人 Kim Forrest 表示，市場將是經濟回歸正常的一個指標，但若確診病例數太多，部分經濟領域的活動仍將關閉，市場仍會做出反應。

從技術面來看，美元指數近期跌破三個月交投區間下緣，空頭已將美元指數進一步推向新的下跌空間，而在美元遭遇拋售之際，歐元兌美元展開反彈，一度觸及 1.1338 高點。