〈每日外資外匯觀點〉美元和美股高度負相關 美元表現持續由風險情緒主導

美元指數上週穩步走高至 97 之上，為五月中旬以來表現最好的一週。展望本週，美國將公布成屋銷售、新屋銷售及耐久財訂單、第一季 GDP 數據，以及上週初請失業金人數及 PCE 物價指數，都受到市場關注。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元指數上週反彈至 97 之上，但仍較 3 月 20 日高點 102.8 下跌 5% 以上，高盛在近期發布的報告中看衰美元，全球經濟進一步復甦，認為美元近期下跌，將是更大結構性下跌趨勢的開始，並預估美元指數距離近期高點的跌幅將達 20% 以上，也就是會跌到 84，來到五年來低點。

高盛並提醒，當一種貨幣貶值或不穩定時，資金往往流向其他投資標的，而疲軟的美元往往會使經濟成長放緩，先前美元的貶值只是另一波更大貶勢的開始。

道明證券全球策略主管 Bart Melek 指出，本週公布的美國 PCE 指數可能會出現驚喜，因為經濟復甦情形比先前預估的要好些，且市場對利率上升的擔憂消減，通膨正在止穩，而且殖利率已經脫離了較高水平區。

Kshitij 咨詢服務團隊短期看漲美元指數將升至 98.50，但攻抵 98.50 後可能會出現修正性回檔整理，然後在較長期內再度上漲，歐元兌美元可能下測 4.145，而美元兌日圓可能在近期保持穩定。

三菱銀行分析師認為，自疫情爆發以來，美元與美股出現負相關，目前美元的溫和反彈和全球股市的溫和下跌是一致，上週美元嚴重超賣的情形緩解，在疫情衝擊進一步消退、全球經濟前景更加明朗之前，美元的表現將繼續由投資者風險情緒左右。