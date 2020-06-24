熱錢湧入股匯雙漲 台幣強升逾1角站上29.520元

新台幣強勢格局擋不住，今 (24) 日早盤再度強彈 1.15 角，最高站上 29.520 元兌 1 美元的價位，續創逾 2 年新高，隨著熱錢湧入，台股也緩步走升，邁向 11700 點關卡，呈現股匯雙漲格局。

新台幣兌美元匯價昨收 29.635 元，由於央行尾盤出手調節，台幣由升逾 1 角收斂至升值 2.5 分，但今天是端午連假前最後一個交易日，隨著熱錢回流亞洲，台幣以 29.630 元、升值 0.5 分開出，隨即強彈 1.15 角，來到 29.520 元的價位。

雖然央行總裁楊金龍日前在理監事會議後坦言 6 月有進場調節匯市，但匯銀人士指出，央行調節手段並未與市場對作，整體而言，台幣仍是穩步走升，且目前也看不到台幣轉貶的理由。

近期台幣升勢強勁稱冠亞幣，楊金龍日前表示，外資今年前 5 月是資金流出態勢，但 6 月在很短的時間大量流進來，顯然是有意搭台股第 2 季的「作帳行情」，應是季節性因素，適逢季底，國內廠商拋售美元換回台幣繳稅，也進一步拉抬台幣走勢。

觀察主要非美貨幣表現，台幣、韓元及澳幣今日走勢相對強，升值約 0.3%；星元升值 0.2%；日圓、人民幣及泰銖約升值 0.1%；港幣則變動不大。