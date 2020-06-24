〈合庫金股東會〉董事改選公股拿下13席壓倒性勝利 續掌經營權

合庫金 (5880-TW) 今 (24) 日召開股東會並改選第 4 屆董事，選舉結果出爐，公股陣營拿下 9 席一般董事、4 席獨董全拿，農會系統則維持 2 席一般董事，財政部取得壓倒性勝利，續掌合庫金經營權。

根據最新出爐當選名單，公股陣提名中包括：合庫金董事長雷仲達、合庫金總經理陳美足、中央銀行發行局局長施遵驊、中華郵政總經理江瑞堂、合庫證券總經理李新仁、合庫銀行政管理部科長傅正華，以及自然人董事陳忠榮。另外，信合社理事主席麥勝剛、合庫銀工會代表陳國揚也順利當選一般董事。

至於農會系統則由農會理事長蕭景田與農會總幹事張永成當選一般董事。

獨董部分，則由財政部提名的 4 席獨董全數當選，包括現任的林軒竹、謝穎青，以及新提名的張銘珠與林漢奇。

合庫金第 3 屆董事共設有 15 席董事 (12 席一般董事 + 3 席獨董)，第 4 屆董事結構調整為 11 席一般董事 + 4 席獨董，財政部本屆共提名 9 席董事、4 席獨董，農會系統提名 2 席、1 席獨董；信合社與工會則各提名 1 席。

在第 3 屆董事席次中財政部取得 10 席董事、3 席獨董全拿，農會系統僅取得 2 席一般董事；第 4 屆改選財政部原本與農會協商，希望農會維持 2 席一般董事，但農會堅持要多拿一席獨董，雙方在無法取得共識情況下，只能各自努力尋求股東支持。

今年改選公股陣營攜手信合社與合庫銀工會合推 11 席一般董事與 4 席獨董，採足額策略，展現強企圖心；農會系統則提名 2 席一般董事與 1 席獨董。