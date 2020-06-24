傳戴爾考慮分拆VMware 盤後股價上漲逾20%

外電報導，電腦製造大廠戴爾 (DELL-US) 正在針對旗下軟體公司 VMware(VMW-US) 進行一些選項的評估，消息釋出後，戴爾在週二 (23 日) 在盤後交易中收漲 18.55% 至 58.10 美元。

戴爾股價走勢 (圖片：谷歌)

知情人士表示，戴爾正在考慮是否要出售所持有的總價值約 500 億美元的 VMware 股份，抑或是採取另一項作法，將 VMware 所剩餘的股份全部買下。

自年初以來，戴爾股價下跌了約 5%，而 VMware 則下跌了不到 2%。在截至 5 月 1 日的季度中，戴爾的營收與去年同期大致持平，而 VMware 的營收佔戴爾總營收的 13%，VMware 公司本身營收增長了 12%。

近年來，VMware 積極向公共雲端運算業務轉型，曾和亞馬遜 AWS 於 2016 年合作推出 VMware Cloud on AWS 混合雲軟體服務。

有市場推測，由於戴爾自 2018 年重返公開市場後，公司市價幾乎沒有任何明顯的提升，同期科技股集中的那斯達克指數上漲了超過 50%。因此，戴爾使兩家公司分開更能突顯出各自業務的屬性，將有助於有效提升該公司股價，消息釋出後，VMware 股價也上漲了 11% 以上。

戴爾自 2013 年私有化後，於 2018 年重返股市。戴爾最初是在 2016 年通過 670 億美元收購硬體製造商 EMC，進而收購了 VMware 的大多數股份。根據 VMware 最新的財報顯示，截至 5 月 1 日，戴爾控制著約 81% 的 VMware 在外流通普通股和約 97% 的合併表決權。

VMware 執行長 Pat Gelsinger 曾在去年向媒體表示：「戴爾非常支持 VMware 獨立。」