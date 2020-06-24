郭明錤: Sillicon較英特爾處理器便宜40%至60%

天風國際分析師郭明錤指出，蘋果決定在 Mac 新機型上搭載自家處理器，可確保未來不會再因英特爾處理器出貨延誤而失去推出新品的時機。另一方面，蘋果採用自家處理器，可望減少約 40% 至 60% 的處理器成本，有助於成本結構與產品售價策略。

郭明錤指出，Mac 採用蘋果處理器後可與 Windows PC 有更多在硬體方面的差異，長期而言，估計 Mac 年出貨量有望從目前的 2000 萬台增長至 2500 萬至 3000 萬台。

蘋果在 WWDC 2020 中宣布 Mac 的晶片架構將改變，從目前 X86 架構的英特爾處理器，轉為使用 ARM 架構的蘋果自家處理器。而在採用自家研發的晶片 Sillicon 後，在 Mac 設備上不光能順利運作經過修改的英特爾應用程式，還能運作現有的 iOS 和 iPad OS 的應用程式。

資料來源: WWDC

庫克表示，採用蘋果 Sillicon 晶片的 Mac 將於今年年底上市，預估從英特爾晶片到全面採用 Sillicon 晶片的過渡期為兩年。

此外，郭明錤也表示，AirPods 3 將在明年上半年推出，採用新外觀設計，類似 AirPods Pro，同時，零組件規格也會相應升級，考慮到這些變化，他較看好 AirPods 3 的出貨量。

同時他還重申，iPhone 12 機型將取消隨機配送的有線 EarPods，他認為這將有助於提升 2021 年的 AirPods 的出貨量。

針對 AirPods Pro 與 AirPods 3 相關供應鏈受惠廠商，郭明錤認為組裝的立訊精密與歌爾股份、SiP 的 Amkor、長電科技與環旭電子、電池的 Varta、與充電盒電池的欣旺達等。

而 STMicroelectronics 可能在 2021 年打破 AMS 獨家供應光距離感測器的地位，成為新的供應商。

