【馮冠華專欄】美股反覆造好 恆指或受惠反彈

6 月 23 日推介 - 創維（751）

1）上日港股市況總結：恆指週一整天受壓。指數以 24529 點開出，下跌 115 點，之後在上證及道指期貨造好的影響下，跌幅曾收窄至 15 點，高見 24629 點；但午後上證轉升為跌，拖累恆指表現，最差時曾下跌 253 點，低見 24391 點，最終以 24511 點收盤，下跌 133 點。成交金額按日下跌約 21% 至 1196 億。港股通南下維持淨流入，金額降至約港幣 7.8 億。滬深股通北向也維持淨流入，金額約人民幣 21.8 億。藍籌 5 升 44 跌 1 持平。

板塊方面，半導體、手機設備、黃金相關、生物科技 B 股及中資券商股表現較好。做空方面，比率下跌至 13.8%。牛熊證街貨最新比例為 45:55，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 33:67。重貨區方面，熊證仍在 24800-24849，牛證上移至 24000-24049。恆指夜期報 24651 點，上升 195 點，高水 140 點。港股 ADR 上升 125 點，相當於恆指 24637 點。

簡評：上證和道指期貨在昨天早上曾同時造好，但恆指卻未能受惠；而指數整天也維持下跌，且藍籌下跌的數量遠超上升，若不是重磅股騰訊（700）及友邦（1299）表現突出，指數應不只下跌 133 點。其他指標上，成交和上週四相若，並無特別啟示，做空比率在弱市下降低則有點意外，南下資金淨流入減少，而明細顯示騰訊及港交所（388）錄超過十六億及六億的淨流入；相反，滙豐（5）及平保（2318）均錄超過五億的淨流出，某程度上也解釋了這些股份昨天的強弱。

牛熊證街貨稍為偏熊，但昨天上午在大好形勢下也沒有挾高屠熊，感覺指數再向上的動力稍有不足；碰巧指數收於 10 天線的 24511 點，更令後市難予猜測，特別是週四港股休市，成交可能會低走而出現較大的波動。另外，上證先升後跌並終止了四連升的走勢，三千點的阻力看似不輕。

昨天的強勢股及板塊亦多是消息主導，如內地券商股受惠內地創業板註冊制及下月推出上證科創板 50 成分指數、生物科技 B 股受惠君實生物（1877）回歸 A 股及信達生物（1801）盈利及市值達標除 B、半導體則繼續受惠中芯（981）有望月底前在 A 股上市的憧憬、黃金價格上升利好相關股份、港府來年將積極推動將交易所買賣基金 (ETF) 納入深港通，港交所是必然受惠者，創新高也不是意外。

騰訊近日動作多多，入股老百姓連鎖藥房、蔚來汽車，又推「微信小商店」，似乎股價創上市新高指日可待。除了這些外，一些二線股的走勢也頗吸引眼球，包括國美（493）、龍源（916）及創維（751），若遇市況不濟而股價被拉下，這些都可視作短多投機的對象。

那昨天表現較差的焦點股可否抄底？微盟（2013）因「刪庫事件」掀訴訟，變數頗多而股價仍處高位，接這掉下來的刀甚危險，筆者沒有膽量推介。澳門博彩股因旅遊局料入境限制將會持續一段時間而受壓，短線也不宜看好，信德（242）和澳博（880）仍是筆者較看好的，特別是前者，派息將至，約 6% 的息率應有防守性。中興（763）澄清其並不具備晶片生產能力，上週舊聞新炒再加一點美麗誤會令股價狂升，昨天的回吐相對溫和，但晚上卻看到大股東減持 A 股的消息，對股價應是不利，還是靜候較低的進場點吧！

美股表現頗反覆，納指再創新高，油及金價亦繼續造好，VIX 又回落，訊號極混亂；恆指夜期又反彈近二百點，ADR 亦上升逾百，估計今天恆指或可受惠反彈。

2）美股上日市況總結：美股三大指數反覆造好，當中道指上升 154 點或 0.59%，標指及納指則分別上升 0.65% 及 1.11%。十年期債息回升至 0.71%。美滙指數回落至 97.01。紐約期油上升至 40.46 美元。恐慌指數 VIX 回落至 31.77。黃金上升至 1766.4 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：據銷售文件披露，聯邦制藥（03933）控股股東以每股 7.2 元至 7.32 元，配售 1.08 億股，套現 7.78 億至 7.91 億元。每股作價較昨天收市價 7.7 元，折讓 4.94% 至 6.49%。

中國聯通（00762）公布 5 月業務數據，5 月份移動出帳用戶累計為 3.087 億戶，按月淨減少 54 萬戶；1 至 5 月份移動出帳用戶數累計減少 973 萬戶。其中，4G 用戶累計到達數 2.58 億戶，按月淨增數 1190.5 萬戶，4G 用戶本年累計淨增加 1447.2 萬戶。中電信（728）公佈，5 月移動用戶數為 3.41 億戶，淨增 268 萬戶，今年累計淨增 563 萬戶，是中國三間電訊商表現最好的一間。其中 5G 套餐用戶數為 3,005 萬，按月增 835 萬，本年累計增 2,544 萬。

微創醫療（853）正考慮就建議配售委聘一名或多名配售代理配售若干數目的新普通股，並預計籌集約 2 億美元（約 15.6 億港元）。公司指，剔除匯率影響，疫情令公司今年首五個月收入按年減少 20% 至 25%，與可比同業大致相符，而本季收入較首季有所改善，預期下半年收入將會繼續改善，料全年表現與去年基本相符。



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