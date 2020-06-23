〈台股盤前〉多頭再戰11600點大關 蘋概股扮要角

蘋果週一 (22 日) 召開 WWDC 大會，釋出各項軟體更新，並宣布自主研發的 ARM 架構處理器 Mac 電腦將在年底前問世，相關消息激勵蘋果 (AAPL-US) 股價續寫新高，法人指出，台股今 (23) 日在高檔震盪走勢下，蘋概股將是多方要角，帶動台股再度挑戰 11600 點大關。

蘋果執行長庫克正式宣布，自主研發的 ARM 架構處理器「Apple Silicon」，將取代英特爾晶片作為 Mac 電腦的處理器，象徵「Mac 歷史性的一天」，搭載新款晶片的 Mac 將在年底前推出，也證實近期傳言。

郭明錤曾指出，蘋果 Mac 系列未來將採用 ARM 架構的自家處理器，祥碩 (5269-TW) 可望隨著處理器更換，取代 Intel 成為 USB 控制器的獨家供應商，貢獻明年營收約 10 億元，躋身蘋概股。

權值股中，手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 也受惠 5G 晶片需求強，近期股價強漲，昨日再度大漲逾半根漲停板、收最高，達 576 元，創 10 年多新高，市值達 9151 億元，超越中華電 (2412-TW)，躍居台股市值第三大。

外資 6 月以來，在軋空力道升溫下，大舉回補台積電、聯發科等大型權值股，加上內資、自營商持續加碼，推升台股走揚，不過，隨著端午連假即將到來，法人結帳壓力也加重，預計近兩日將維持區間震盪走勢。