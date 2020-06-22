台股11600點得而復失 三大法人買超31.5億元

台股今 (22) 日開高走低，隨著賣壓出籠，電子、金融熄火，資金轉向塑化、營建、生技等類股，11600 點得而復失，不過，終場指數仍小漲 23.07 點，收在 11572.93 點，成交金額 1820.69 億元。三大法人今日同站買方，合計買超 31.57 億元。

統計三大法人買賣超情形，外資由賣轉買，共買超 23.59 億元；投信買超 3.45 億元；自營商也買超 4.47 億元，三大法人合計買超 31.57 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王弱勢盤整，台積電開高走低，大立光在盤下震盪，鴻海守在平盤之上；聯發科在買盤挹注下，今日再度大漲逾半根停板，創 10 年來新高，扮演穩盤要角。

八大類股中，塑化及營建類股表現相對強勢，指數上漲逾 1%，其中，台達化亮燈漲停，台塑、南亞、台化同步走強；營建股京城也直攻漲停，總太、遠雄、興富發、華固、長虹等表現不俗；造紙、橡膠類股表現則偏弱勢。

觀察盤面焦點個股，被動元件大廠國巨今日除息，穩步邁向填息之路，終場上漲 1.28%，收在 396.5 元；凌華將與鴻海合資成立公司，搶攻機器人領域，利多頻傳帶動股價亮燈漲停，創波段新高。

法人表示，近期美股漲跌互見，台股類股輪動明顯，持續在 11500 點附近高檔震盪整理，不過，近來已填補 6/11 向下的跳空缺口，若國際股市回穩，台股仍有機會攻高，惟端午連假前，國際二次疫情及朝鮮半島、中印邊境緊張情勢恐持續升溫，投資人趨向避險，市場氣氛恐趨觀望，防出現節前賣壓。