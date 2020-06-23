〈能源盤後〉長期需求前景改善 原油收高 唯新冠病例陡增 縮限漲勢

週一 (22 日) 交易，原油期貨價格收高，為 7 月 WTI 契約到期畫下標誌，因長期前景改善，促使一家大型投行上修 WTI 目標價。然而，COVID-19 確診病例增加，淡化了近期能源需求的前景，限縮了價格漲幅。

美國週末的確診病例增加，美國以外的地方新增病例也增加。WHO 週日宣布超過 18.3 萬人確診 COVID-19，為迄今最高單日新增確診人數，南韓週一宣布國家處於「第二波疫情」之中，德國確診率也上升。

專家仍認為，即便確診人數仍在增加，但原油經歷 3 月和 4 月的打擊，甚至摔至負價領域後，可能已準備好一旦經濟出現脫離疫情的曙光，就會有所改善。

「自從我們上回在 3 月 8 日調整原油價格預期之後，全球石油市場基本面已經大幅改變，由於前景改善，我們將 2020 年 Brent 原油價格預期自先前估計的每桶 37 美元調升至 43.70 美元，2020 年 WTI 原油平均目標價則自每桶 32 美元調高至 39.70 美元美元。」美銀全國研究部門 6 月 19 日的報告。

「因此，我們將 2021 年 Brent 原油價格預期調高 7 美元，達每桶 50 美元，接著 2022 年預期自 50 美元調升至 55 美元。」

因應 OPEC + 同意延長每日減產 970 萬桶的協議至 7 月底，讓原油近期價格有所改善。

「我們更具建設性的原油觀點反映了市場對下述幾點的信先： (1) 全球石油需求持續復甦 (2) 石油產業大幅削減資本支出造成了供應鏈損失 (3)OPEC + 減產協議的堅決程度。」美銀報告。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 71 美分或 1.8%，收每桶 40.46 美元，為 3 月 6 日以來最高收盤價。上週上漲 9.6%。

7 月 WTI 原油契約今日收盤後到期。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 90 美分或或 2.3%，收每桶 40.73 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 89 美分或或 2.1%，收每桶 43.08 美元，同為 3 月 6 日以來最高收盤價，上週漲幅 8.9%。

但目前尚不清楚 OPEC + 是否願意延長減產至 8 月底，OPEC + 每月召開將檢視其減產成效，下回技術委員會排定在 7 月中旬召開。

俄國能源次長 Pavel Sorokin 表示，「原油合理的平衡價格介於每桶 40 美元至 50 美元之間。」

Schneider Electric. 高階商品分析師 Robbie Fraser 表示，「展望未來，需求端仍持續呈現大量不確定性，某些地區的新冠病例持續增加，令人憂心，這恐會破壞消費者信心，最終動搖過去 2 個月支撐原油市場走漲的需求。」

考慮到這一點，他認為，週三 EIA 報告的需求數據「應會再次成為焦點，儘管長期指向持續下降，但近期產量可能反彈增加。」

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