〈能源盤後〉OPEC+減產認真來 全球需求前景改善 原油本週漲近10%

週五 (19 日) 交易，原油期貨價格收高，WTI 原油價格本週漲近 10%，係因 OPEC + 加強管控減產，且全球經濟有改善跡象，提振能源需求前景。

聯合部長級監督委員會（JMMC）週四在視訊會議上表示，伊拉克和哈薩克斯坦已經提交了「彌補排程表」，其他「表現不佳的參與者」也將在 6 月 22 日前提交他們的彌補排程表，以彌補未能實現承諾的減產配額。

Rystad Energy 高階石油市場分析師 Paola Rodriguez Masiu 表示，OPEC + 的決定提振了市場信心，相信其成員將進一步減產以滿足減產 970 萬桶 / 日的協議。

「現在的遵循率已經高於多數市場參與者的預期，現在似乎還能夠達到更高的水準。」JMMC 將 5 月減產的遵循率定為 87％。

Masiu 表示，如果要遵循 970 萬桶 / 日的減產要求，「意味著還要再關閉 100 萬桶 / 日的產量。這一點不可忽略，且必定是價格上漲的因素。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 91 美分或 2.3%，收每桶 39.75 美元，盤中高點 40.50 美元。

根據道瓊市場數據，此為 WTI 最前月契約自 3 月 6 日以來的最高收盤價，本週漲幅 9.6%。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 68 美分或或 1.6%，收每桶 42.19 美元，本週漲幅 8.9%。

大宗商品分析師還表示，有關幫助歐洲陷入困境的經濟體之復甦基金議題再起，以及中美關係緩和正幫助提升原油需求前景。

歐盟領袖週五重啟 7500 億歐元 (8400 億美元) 提振歐元區的復甦基金議題，但分岐仍存在。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 每日研究報告指出，「歐盟的 7500 億歐元復甦基金將支撐歐元區的經濟復甦，並有助於強化今年夏季稍晚的原油需求前景。」

報導稱，中美貿易緊張關係可能稍獲緩和，也有助於提高原油價格。根據彭博報導，中國將提高美國大豆、玉米和乙醇的採購量，以符合今年初達成的中美第一階段貿易協議。

「全球化對原油需求也很重要，以及中美持續保持健康的貿易關係應該也有利原油價格。」Moya 說。

然而，市場仍擔心 COVID-19 疫情再起，可能衝擊全球能源需求。

Schneider Electric 高階商品分析師 Robbie Fraser 表示，「需求狀況仍是當前市場的真正風險因素，北京疫情爆發導致北京駕駛活動急劇減少，凸顯了這一點。這一點適逢美國部分州的確診人數也達新高點，增加了經濟反彈時的風險。」

因疫情導致能源需求下降，進而令美國產量也自記錄高位下降。EIA 週三公布，6 月 12 日止的當週，美國國內原油產量減少 60 萬桶 / 日，降至每日產量 1050 萬桶。

貝克休斯（Baker Hughes）週五公布，本週美國活躍的石油鑽井機具減少 10 個，降至 189 個，自 3 中旬以來，該數據每週均下降。

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