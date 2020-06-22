西區門戶計畫帶動大稻埕置產剛需    掀起小宅置產熱 

▲長期專注於北市精華區段土地開發的六德建設，與系出璞園團隊、長期在都市更新與地主合建等項目開發的元璞建設，2020 年攜手「德璞永樂」，此案公開 4 天旋賣 4 成。

疫情以來，世界貨幣寬鬆政策再起，台灣利率來到史上新低，加上軍公教優惠存款即將在 2021 年落日，龐大的游資在台積極尋找投資、置產標的，地段好、總價低的精華地段不動產特別受到青睞。位於大稻埕的「德璞永樂」，主力 22 至 36 坪的 2 房、3 房小宅，以南京西路地段、北市低總價標的，公開 4 天旋賣 4 成，其中更不乏地主分回後加購買盤。

德璞永樂專案經理曾詩傑表示，新冠肺炎疫情趨緩的 5 月後，北市建案的表現確實優於第 1 季，各地案場買盤表現除了區域客外，包括台商、軍公教、自營商的自用、二代置產的需求逐漸增溫，除了考量價位，更在意的是區段未來的增值空間。

他進一步分析，台北市政府的西區門戶計畫、雙子星大樓招標等建設，雖暫有延宕，但確實提升了西區的觀光與房市能見度；而屬於台灣早期貿易、期貨發展的先驅，加上在歷史建築、文化的永續發展，吸引商旅、背包客棧、XO 醬小店、餐酒館、咖啡店等文創產業進駐 ，地段價值增加、換屋需求強勁，都說明了「 德璞永樂」4 天賣 4 成的理由。

▲迪化街商圈走過百年的歷史，留下了紅磚洋樓、閩南式的矮房建築，是中藥、南北貨和布行的集散地，融合風格迥異的百年建築與新興文創小店，在新舊交融中散發獨有的生命力。

長期專注於北市精華區段土地開發的六德建設，與系出璞園團隊、長期在都市更新與地主合建等項目開發的元璞建設，2020 年攜手「德璞永樂」，保留迪化街屋歷史建築「三窗四柱」的建築語彙，延續人文價值的歷史風華，此次一公開就獲得好成績，品牌價值同樣功不可沒。

▲位於大稻埕的「德璞永樂」，主力 22 至 36 坪的 2 房、3 房小宅。

「德璞永樂」基地面積約 463 坪、雙面臨路，面對南京西路，一旁即為永樂市場與迪化街；步行至台北車站、雙子星、機場捷運僅需 6 分鐘。全案總戶數 112 戶、配置坡道平面車位。標準層規劃單層 8 戶、3 部電梯配置 ，主力 22 至 40 坪，2 房至 3 房，璞園團隊曾經理分析，由於大稻埕當地 400 坪以上基地、規劃 30 坪左右產品在當地稀缺，因此雖然價格略高於區域行情，但仍受到大稻埕布商、南北貨、傳統小吃等區域客高度認同，「 其中 5 成地主分回房屋後，仍進一步回購，就是看好大稻埕未來的發展潛力。」

產品面部分，建築規劃地上 15 樓、地下 5 樓，1 樓除了 9 戶店面外，公設項目包括飯店式大廳、會客區、閱覽室結合的家教區、兒童遊戲室、健身房以及戶外休憩區。

主力之一的 32 坪 G 戶屬於雙面採光格局，客廳面寬 3.8 米、3 間雙人床規劃，室內沒有走道需坪浪費，主臥衛浴、客用衛浴均開窗。而 36 坪 H 戶同樣延續高坪效格局，每房有獨立開窗面。