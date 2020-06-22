公平會尚未放行 佳世達延長收購明泰期限30日至7/23

佳世達 (2352-TW) 今 (22) 日公告，由於尚未取得公平會書面通知或針對收購網通廠明泰 (3380-TW) 的意見，因此將延長收購期限 30 天到 7 月 23 日。

佳世達表示，原定自 5 月 7 日起至 6 月 23 日止，以每股 30 元公開收購明泰已發行普通股，預定最高收購數量為 10.3 萬張，約明泰已發行普通股股份總數之 19%、最低收購數量為 2.71 萬張或 5% 股權。

但佳世達表示，此次公開收購成就另一條件是公平會「不禁止」結合，雖然已於 5 月 6 日就已經檢具相關文件向公平會提出申請，但截至今日，尚未取得公平會縮短、延長、禁止結合或不受理的書面通知或不禁止結合決定，因此決定申請延長公開收購期限。

佳世達指出，預計到 7 月 17 日止，若公平會未有表示意見，佳世達才能依結合申報事項進行結合，因此向金管會申請公告且延長公開收購期間 30 日至 7 月 23 日。

據了解，由於佳世達去年事業規模超過 400 億元，且和明泰各自在台灣營收超過 20 億元，因此向公平會提出事業結合之申報，但佳世達認為，雙方前五大產品線均不相同，此事業結合是以產品線互補為基礎，評估應不致構成不公平競爭與增加競爭門檻的疑慮。

佳世達目前已是明泰最大股東，集團綜合持股共 23.8%，透過本次公開收購提高綜合持股最高將達 42.8%，明泰今年每股擬配息 0.44 元，若明泰董事會所定之除息交易日不晚於公開收購款券交割日時，公開收購對價將相應調整，調整後收購對價為每股 29.56 元。