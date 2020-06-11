明泰前董座李中旺控敵意併購 佳世達反擊：混淆視聽

網通廠明泰 (3380-TW) 前董座李中旺昨日發出聲明，指控佳世達 (2352-TW) 敵意併購明泰，對此，佳世達今 (11) 日也聲明反擊，強調本次公開收購經明泰董事會同意，為合意公開收購，李中旺未出席董事會表示意見，背棄董事義務，卻稱敵意併購、混淆視聽，不能代表明泰態度。

佳世達表示，明泰在接獲佳世達的公開收購通知後，5 月 18 日召開審議委員會，由獨立董事及專家針對公開收購各項條件進行審查，再於 5 月 20 日召開董事會，並在佳世達兩席法人董事代表依規定迴避、未參與討論及表決之情況下，由全數與會之董事，做出同意公開收購條件之建議，本公開收購案當然屬於合意公開收購。

佳世達指出，李中旺未出席明泰 5 月 20 日董事會審查公開收購條件，事後再不顧明泰董事會決議，稱本次公開收購為敵意併購，試圖影響主管機關公正審查立場、不顧明泰股東權益。

此外，針對李中旺指稱佳世達在公開收購明泰後，卻傳出大舉裁員的消息，對此，佳世達也重申，對明泰並無裁員計畫，外傳並非事實，且李中旺雖然已非明泰董事長，但仍為董事，無論其出席明泰公司董事會與否，均能對董事會議程及事後決議充分了解。

佳世達強調，外傳不實消息對佳世達及明泰均造成傷害，及其可能涉及之相關刑事民事責任，將請律師研議追究，以保障佳世達及明泰公司商譽以及股東權益。