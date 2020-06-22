〈國泰金看經濟展望〉二度下修台GDP預估 惟已在隧道中看見曙光

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日表示，受新冠肺炎疫情影響，將台灣今 (2020) 年經濟成長率 (GDP) 由 2% 下修至 1.8%，為今年第二度下調展望看法，不過已在隧道看見曙光。

國泰金投資長程淑芬今天領軍國泰台大團隊，舉行解封後首度實體的「台灣經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大計畫主持人徐之強表示，第二季以來，新冠肺炎疫情對國內外景氣衝擊較原先預估嚴重，團隊因此下調 2020 年台灣經濟成長率，研判全年成長率有 80% 機率落在 1-2.2% 之間，低於原先預估的 1-2.6%。

徐之強表示，新冠疫情年初在中國爆發，隨後迅速蔓延至歐美，迫使各國政府祭出居家令與社交疏離措施，導致全球經濟活動一度迅速凍結。即使 5 月中旬後，主要國家陸續審慎解封，整體景氣仍低檔盤旋，為台灣內外需前景帶來挑戰。

徐之強進一步表示，考量歐美疫情持續且較原先預期更長，團隊也下修全年消費與淨輸出成長率。不過，「我國是科技島，看好轉單效應與新興科技題材支撐，因此維持原先投資成長率預估」，正面看待下半年民間消費改善展望，只是由於上半年民間消費是負數，一來一往下，估全年民間消費貢獻度約為 0。

徐之強強調，台灣今年經濟成長率主要動能是投資、政府消費及外需，其中，投資可貢獻 GDP 1%、政府消費 0.4%、外需也是 0.4%，加起來是該團隊預估的 GDP 1.8%。

全球疫情嚴峻，談到外需貢獻，徐之強表示，今年上半年 1-5 月用美金表現的出口還是正的、且有 1.5% ，雖然預期淨出口負成長，但是進口負成長數據更大，因此預期會呈現出超。

徐之強指出，在新冠疫情陰影下，上半年台灣景氣表現低迷。不過，隨全球各國陸續解封，海內外需求逐漸改善，搭配寬鬆政策發揮效果，第三季台灣經濟成長率有機會由負翻正，因此該團隊評估，2020 年 7 至 9 月，台灣景氣將由象徵景氣轉弱的「陰」，轉為象徵景氣擴張的「晴」，第三季經濟氣候出現晴的機率將在 55% 以上。