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〈台股盤中〉IC設計、生技股撐場 再測10日線支撐

〈台股盤中〉IC設計、生技股帶頭穩盤 站穩11500點力守紅盤。(鉅亨網資料照)
〈台股盤中〉IC設計、生技股帶頭穩盤 站穩11500點力守紅盤。(鉅亨網資料照)

蘋果 WWDC 大會即將召開，台股今 (22) 日由電子股帶頭一度漲逾 80 點，站回 11600 點，IC 設計、生技族群表現強勢，不過午盤前盤勢回檔修正，16000 點得而復失，回測 10 日線支撐，估今日成交量 1800 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王走勢疲軟，台積電開高走低，鴻海、大立光皆在盤下遊走，聯發科則因 5G 晶片出貨暢旺，買盤挹注下，今日再度大漲逾半根漲停板，最高達 576 元，創下 10 年來新高，扮演穩盤要角。

高價股精測今日續強，盤中一度逼近漲停，隨後漲幅收斂，但仍逾半根漲停板，創 2 個月來新高價，祥碩也上漲逾 4%，其餘個股如矽力 KY、鈊象、富邦媒等，也有 1% 以上漲幅。

IC 設計族群表現強勢，揚智今日再度漲停，突破前高，創下兩年半新高價，愛普、世芯 - KY 也再創新高價，雙雙站上 400 元，其餘個股如智原、晶心科、盛群、松翰皆有 2% 以上漲幅。

生技股輪動加速，杏輝因旗下杏國的抗胰臟藥可望授權國際，開盤即大漲，並亮燈漲停，ABC-KY、亞諾法、龍燈 - KY 漲幅均逾半根漲停，國光生、寶齡富錦、美時以及中化生，也有 1% 以上漲幅。

蘋果 WWDC 大會將在台灣時間 23 日凌晨 1 點舉行，電子股再度扮演台股撐盤要角，但由於疫情尚未真正趨緩，市場也擔憂二次疫情爆發，加上端午連假即將到來，買盤明顯縮手，仍須謹慎看待盤勢變化。

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