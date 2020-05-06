新揚、台虹各搶利基需求 Q2營收不淡可望成長

FCCL 生產廠台虹 (8039-TW) 、新揚 (3144-TW) 第二季進入淡季，但因瞄準利基產品，估將出現淡季不淡走勢，台虹營收估可望季增雙位數，新揚第二季營收也可望優於首季。

台虹 4 月營收 7.29 億元，已達旺季水準，月增 11.85%，年增 6.81%，第二季營收可望季增雙位數，毛利率也可維持首季 21% 水準，同時，液晶基材 (LCP) 將在下半年量產。台虹前 4 月營收為 23.43 億元，年增 14.01%。

台虹去年每股純益 3.02 元，擬配發每股 2.5 元現金股利，第一季毛利率 21.07%，季減 3.83 個百分點，年增 9.64 個百分點，稅後純益 8355 萬元，季減 48.17%，每股純益 0.4 元。

新揚第一季營收 5.74 億元，新揚以陸系客戶為主，在積極搶攻客戶端需求及提供銷售服務下，估第二季營收將優於第一季。

新揚在台灣投資 2 億元的 MPI 材料生產線也將在下半年量產，在目前軟板天線製作材料仍以 MPI 為主的情況下，新產能開出仍有利基。

新揚 4 月營收 2.42 億元，月減 6.3%，年減 8.22%，累計 2020 年前 4 月營收 8.16 億元，年增 0.14%。