〈每日外資外匯觀點〉新風險情緒缺新動能 短期美元拋售門檻升高

澳洲失業率飆升，週四 (18 日) 亞洲盤交易時間澳幣兌美元短線急跌約 50 點；疫情第二波爆發的擔憂，壓抑市場風險偏好，美元指數持續在 97 大關附近震盪。市場關注週四英國央行利率決策會議對英鎊走勢的影響。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

道明證券研究部維持策略性看漲美元，認為市場想要推升風險情緒，但缺乏新動能，匯價對壞消息的敏感程度上升，長期美元糟糕的前景雖未必會被扭轉，但短期持續拋售的門檻升高，目前在模型投資組合中持有做空紐幣兌美元的部位，目標價 0.61。

丹斯克銀行分析師指出，整體來看，全球經濟偏向下行，短期全球環境對美元兌加幣具有潛在下行風險，目前加拿大央行已經將利率調降至 0.25%，同時也推出了借貸計劃和資產購買方案，其中包括州政府和企業債券，將美元兌加幣一個月目標價設定於 1.38。

英鎊兌美元日Ｋ線圖。（來源：新浪財經）

週四晚間英國央行利率決議，分析師普遍預期將維持利率不變，但可能會擴大量化寬鬆 (QE) 規模，此外，並關注英國央行是否會談及負利率，會後談話可能會影響英鎊走勢。

花旗銀行預期英國央行可能會擴大目前 2000 億英鎊 QE 的規模，維持看跌英鎊，除非負利率風險強烈實質化，亦即將利率降至零，使得中小企業定期資助計畫借貸利率實質進入負利率，非經營性存款利率更接近負值。

道明證券更預期，英國央行此次會議將進一步推出 1000 億英鎊的 QE 政策，並可能採取更大規模寬鬆，但不會具體提及負利率或殖利率曲線控制 (YCC) 等其他政策選項。

野村證券認為，英國央行此次雖然不會強調負利率政策，但相關討論可能會拖累英鎊；Pantheon Economics 首席英國經濟學家 Samuel Tombs 則預期，英國通膨將在未來幾個月裡更接近零。