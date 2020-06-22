OANDA本週外匯市場看點（2020年6月22日〜6月26日）

上週貨幣對強弱

從上週的貨幣強弱圖表看，澳元兌美元在週中都比較強勢，日元、美元、瑞士法郎在開盤階段雖然疲軟，但是後半段出現反彈，保持了較為堅挺的走勢。



另一方面，歐元和英鎊走弱。在歐盟峰會上歐盟重建基金缺乏進展，英國央行進一步放寬政策以及英國與歐盟之間的脫歐談判的不確定性成為上行壓力。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

新型冠狀病毒相關報導

可能需要繼續關注有關新冠病毒第二波在發達國家傳播和在發展中國家傳播的消息。另外，不僅要注意負面報導，還要關注例如疫苗研發的積極的報導。



經濟指標

本週預計將發布例如在出售的二手房數量等與住房相關的經濟指標、耐用品訂單和個人消費支出。雖然預期會比上次更好，但如果結果不佳，則可能會成為市場負面消息。



在歐洲預計將宣布 PMI 數據。如果結果正如市場預期那樣出現利好的結果，它可能成為歐元和英鎊支撐因素之一。但是，考慮到市場對複甦的期望已在上升，並且關注焦點已集中在歐盟的重建基金以及與英國在歐盟的談判中，因此其影響可能有限。



朝鮮的風險

朝鮮上週炸毀了開城的南北聯合聯絡處等讓朝鮮對軍事挑釁的警覺性日漸增強，儘管目前不太可能發展成為會顯著改變市場價格的材料，但最新消息可能會在短期內影響市場，因此應謹慎。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY



美元兌日元上週沒有維持 107 日元附近，並且下跌至 106 日元附近。雖然守住了近期 106.60 附近，但是上漲壓力依然存在，因此本週也可能需要警惕進一步下跌的可能。



從 OANDA 持倉數據看，在買盤增加至 63%，其中由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉很多，低價下跌的話，這些持倉的止損賣出增加，短期內可能要警惕下跌趨勢增強的可能。



從 OANDA 掛單數據看，當前價格下方買入掛單很多，在下跌時買入掛單容易出現，但是跌破 106.00 的話，買入逐漸減少，在下跌過程中形成的買入持倉的止損可能增加，因此下跌時要警惕進一步下跌的可能性。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

歐元兌美元上週持續疲軟，並且跌破了 1.12 位置。

從 OANDA 持倉數據看，盤面雖然傾向於賣盤，但是由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉明顯，低價位下跌的話，這些買入持倉的止損賣出增加，有必要小心短期內下跌趨勢增強的可能。

但是，持有賬面收益的賣出持倉也很多，下跌時這些止盈買入，以及反彈時這些持倉的止盈、止損買入也都要警惕。

特別是在 1.125 左右，有大量的限損買入掛單，這被認為是反彈時要小心的位置。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

英鎊兌美元上漲疲軟，並且出現了跌破低位線的動向，有必要小心轉成下跌趨勢的可能。

從 OANDA 持倉數據看，多空雙方均衡，由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉增加，低價位下跌的話，這些買入持倉的止損賣出增加，短期內要小心下跌趨勢增強的可能。

從 OANDA 掛單數據看，當前價格下方買入掛單很多，但是近期價格下方限損賣出掛單也很多，低價格下跌時，要小心受其影響出現下跌動向。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD



澳元兌美元上漲雖然在開盤階段表現堅挺，但是後半段上漲出現回吐情況，上漲受阻。



從 OANDA 持倉數據看，賣出比例有些多，其中價格逐漸下跌的動向，讓持有賬面損失的買入持倉增加，低價位下跌的話，這些買入持倉的止損賣出，以及反彈時賣出增加，可以考慮上漲受阻推移持續的可能。



但是，從掛單數據看，在 0.691 上方限損買入掛單很多，這些位置出現被迫跡象的話，包括賣出持倉的止損的這些掛單影響，有必要小心短期內上漲趨勢增強的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。



圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。