〈超眾股東會〉越南廠明年投產 非中國營收貢獻比重可望放大

超眾 (6230-TW) 董事長永井淳一今 (22) 日表示，越南新廠預計今年底完工、明年第 1 季投產並開始貢獻營收，法人看好，越南新廠將生產非中國客戶產品，產能規模、營收貢獻都可望比中國現有兩廠還多。

永井淳一指出，超眾去年受到美中貿易戰後續效應影響，但公司決定在越南建立新生產基地，預計 7 年投資金額 1.74 億美元，今年 3 月將取得營業執照並成立公司，同時開始興建第一階段工程，預計今年底完工，估明年第 1 季投產後貢獻營收。

法人表示，未來中國昆山、重慶廠提供中國境內客戶為主，年營收貢獻約 21 億元，越南廠則將生產中國境外的所有產品，預期規模、營收貢獻都將超越中國兩廠。

此外，超眾過去 1 年順利開發出應用於智慧型手機與熱板的第二代生產技術，並導入中國昆山廠及日本電產東莞廠，藉此提高供應規模。

副總林志仁解釋，第一代熱板生產製程所需時間約 2-3 天，第二代生產製程採全新設計與機台，熱板製程時間更精準、快速，生產時間最快不到 1 天即可完成。昆山廠原預計去年第 3 季啟動量產，延後至今年 1 月才少量量產，但未來手機熱板將都由第二代製程進行量產、出貨。

永井淳一表示，新冠肺炎疫情讓 5G 新應用提前展開，在中國昆山廠導入第二代熱板生產製程，產能以倍數成長、日本電產旗下東莞廠也加入散熱模組產線，越南新廠則預計明年投產，藉此打造全球完整供應鏈。