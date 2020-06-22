美國上週五單日確診爆3萬人 引發美股多空激辯

美股道瓊期貨週一 (22 日) 繼續維持震盪格局，主因於上週五美國單日確診數爆增，創 5 月初以來新高，使華爾街開始擔憂新冠肺炎的二次爆發的可能性。

道瓊期貨週一 (22 日) 表現震盪，亞洲盤開盤一度下滑近 219 點，但截至午盤收復跌勢至上漲 37.0 點或 0.14%，暫報 25566 點。

道瓊期貨日線走勢圖 圖片：investing.com

美股市場多空激烈交戰，上週聯準會 (FED) 宣布持續購債計畫以及超乎預期的美國零售銷售數據，令市場多頭對於美國經濟復甦有更大期待，但對於空頭而言，上週五美國單日確診數爆增，創 5 月初以來新高，正成為看空美股之話題。

據 Johns Hopkins 調查，美國上週五 (19 日) 新冠肺炎新增確診案例暴增 3 萬例，創 5 月 1 日來新高，其中包含內華達州、佛羅里達州、加州與亞利桑那州也都出現單日確診案例飆升的狀況，使市場開始擔心疫情二次爆發的可能。

近日的單日暴增也迫使蘋果目前已關閉幾處的美國實體店面，甚至美觀光郵輪業自願停駛至 9 月 15 日以避免新冠肺炎的二次爆發。

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 認為，現階段美國經濟的資訊其實是好壞參半，且市場上疫情再次爆發的擔憂正在上升，此外，美股本益比過高，也令投資者意識到，疫情並非市場上唯一的隱憂。