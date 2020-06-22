接單量年增逾2成 閎康下半年營收逐季創高

檢測分析廠閎康 (3587-TW) 今年受惠先進製程及 5G 應用發酵，接單量年增逾 2 成，訂單逐漸發酵下，5 月營收已創高，法人預計，6 月可維持高檔，第二季營收將寫新高，而下半年客戶需求暢旺將逐季成長，全年營收、獲利也將同步改寫新猷。

閎康 5 月隨著歐美地區經濟重啟，客戶訂單回溫，加上中國需求持強，營收達 2.48 億元，月增 2.24%，年增 18.09%，創新高，累計前 5 月營收 11.67 億元，年增 21.07%。

閎康近期受惠中國 5G 新基建帶動，加上客戶手機新品齊發，RA(可靠度分析)、FA(故障分析) 需求明朗，隨著台灣半導體持續往先進製程推進，MA(材料分析) 開案量也增加，兩地需求同步暢旺，整體接單量較去年增加逾 2 成。

閎康為滿足客戶需求，預計今年將添購 MA、FA 設備，資本支出 6 億元，不排除後續再追加。

展望全年，閎康除了在台灣、中國業績成長下，日本名古屋的新實驗室也開始貢獻營收，法人預計，今年營收可望年增逾 2 成，毛利率也維持首季水準 26%，估今年營收、獲利將同創高，法人估，今年每股純益挑戰 4.7 元，創新高。

閎康第 1 季營收比重，MA 為 34%、FA 為 28%、RA 約 38%。