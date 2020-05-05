泰森食品：加工能力減半 疫情仍將限制肉類供應

泰森食品 (Tyson Foods)(TSN-US) 週一 (4 日) 表示，新冠疫情 (COVID-19) 危機將繼續使美國的肉類工廠閒置、生產變慢，這表明美國總統川普雖然要求肉類加工保持開放，但食品供應仍存在問題。

泰森公司高層表示，受疫情影響，許多屠宰場被迫關閉，美國的生豬加工能力幾乎減少了一半，從而擠壓了利潤，豬肉占泰森銷售額約 12%。

儘管川普引用《國防生產法》，要求肉類包裝廠保持開放，但泰森高層表示，疫情仍造成勞力不堪負荷。此一命令的兩個好處在於，維持了營運的行業標準，並為工人獲得個人防護裝備，但他們仍預測生產成本上升、產能下滑。

公司執行長 Noel White 表示，泰森正與政府官員合作，以恢復其在內布拉斯加州達科他市關閉的大型牛肉廠的生產。但隨著工廠重新開放，不知道有多少員工願意在疫情威脅下，立即恢復工作。

在川普下令之間，泰森高層對外警告，由於工廠關閉，數百萬磅的牛肉、豬肉和雞肉，將從美國雜貨店消失，美國的食品供應鏈正在斷裂，農民被迫將豬、雞進行安樂死。

泰森指出，由於疫情也打擊了餐館的需求，下半年肉類銷售還將下降。

受當前財務表現不佳，及預期營收向下影響，泰森股價週一重挫 8%。

泰森指出，下半年銷量將進一步下降，隨著消費者從餐館吃飯轉向在家做飯，雜貨店的需求提高約 30-40%，但這仍不足以抵消餐飲服務需求疲弱的衝擊。這家公司約 40% 的銷售額來自餐飲服務訂單。

泰森週一發布財報指出，在截至 3 月 28 日的第二季度中，銷售額增長 4.3%，至 108.9 億美元，此一數字低於分析師預期的 109.6 億美元。