泰森暫關一家工廠消毒 產業過於集中惡化了美國肉品危機？

美國最大的肉品供應商泰森食品 (TSN-US) 週三表示，內布拉斯加州達科他市的一家牛肉工廠將暫停營運至 5 月 4 日，直到完成對工廠的深層消毒清潔。

泰森生鮮肉部門表示，本週正在對工廠員工進行 COVID-19 篩查，由於過去幾週缺勤人數增加，這家工廠已經縮減了產量。

泰森指出，工廠擁有 4300 名員工，是美國最大的牛肉加工廠之一，一天之內就可以生產足夠養活 1800 萬人的牛肉。

先前經營此一企業的億萬富翁 John Tyson 家族，在全國報紙刊登廣告，抱怨食品供應鏈「斷裂」，並造成肉品生產商必須讓大量豬、雞、牛安樂死。川普也援引《國防生產法》，以確保肉類生產。

但一些人士指責，泰森食品早前領導數十年的行業整合，為這次危機擴大埋下隱患。泰森食品公司及其最大的兩個競爭對手 JBS SA 和 Cargill Inc. 目前控制著美國三分之二的牛肉，大部分僅在幾十家巨型工廠內加工，他們在豬肉和雞肉同樣占主導地位。

由於大廠掌握過多的控制權，只要其中幾家關閉，生產商也無法採取補救措施。

研究肉類產業的《The Meat Racket》作者 Christopher Leonard 表示，現在沒有供應危機，卻在處理過程中遭遇危機，這次的疫情凸顯了行業的整合壟斷，所帶來的脆弱性。

川普要求肉類工廠開放的命令，也引起了工會和激進主義者的強烈批評，他們希望保護那些在擁擠的工廠中，難以實行社會疏遠的工人。

泰森食品表示，疫情已經影響了美國全國各個經濟領域的企業，也影響了成千上萬的農民和牧場主。公司團隊成員的安全是首要任務，他們一直檢查工人的體溫，要求使用防護面罩並進行額外的清潔和消毒，並實施社會疏離措施，來確保員工健康。