〈長虹營運展望〉今年推案銷售258億元 住宅案集中雙北及台中

長虹建設 (5534-TW) 董事長李文造今 (19) 日指出，長虹今年在雙北及台中推的住宅，台北市輕豪宅「松德長虹」為其中之一，加計其他商辦案，今年推出總銷金額為 258 億元。

李文造今日出席總銷 35 億元的北市住宅案「松德長虹」公開儀式，會後接受媒體訪問，他表示，目前長虹建設手中還握有未來 5 年 900 億元推案儲備建地，預估 2021 年長虹建設推案量將進一步成長到 285 億元。

李文造指出，長虹建設目前上線銷售建案，包括總銷 35 億元的北市松德路住宅案「松德長虹」，可售戶數為 40 戶，目前已售 6 成；另有新北市央北重劃區的「央泱長虹」，總銷 45 億元，可售戶數為 174 戶；台中市的「長虹天擎」今年推出第一期，總銷 45 億元，可售戶數為 606 戶，同時，「長虹天擎」還有第二期及第三期，全案合計逾 1000 戶，總銷售金額達 100 億元。

李文造指出，房市 2015 年走下坡，據統計下修約 15%，現在量價都回溫，但因市場供給量大，房價想暴漲也沒機會，因為首購和換屋族支撐，交易價格不會掉，市場出現秒殺的個案都是低單價及低總價小型個案，量體大的建案則順順去化，並無法短時間內完銷，預期房價會緩緩揚升，但要漲到超過上一波高點不太可能。