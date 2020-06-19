〈新光金人事震撼彈〉吳東進四大理由卸董座 16年前超前部署接班布局

新光金 (2888-TW) 董事長吳東進今 (19) 日表示，有四大理由決議卸下擔任 34 年的金控董座重擔，由已在新光金服務 50 年的許澎接任董座，並由次女吳欣儒擔任總經理，吳東進表示，16 年前就開始多元培養吳欣儒，開啟接班之路。

吳東進卸任新光金董事長，為金融圈投下震撼彈，就連新光金上下員工都表震驚，吳東進表示，有四個理由讓他決議卸下 34 年的重擔，首先他強調不是有病在身，而是看到老同學駱錦明也卸任王道銀行董事長；第二是沒有人規定要「戰死沙場」，他不想跟爸爸吳火獅一樣，吳東進還回憶到，34 年前，吳火獅就在南京東路的新光大樓猝逝，當年就是最不景氣時，父親吳火獅因身體、精神上壓力很大，所以突然離世。

第三、卸下工作可以做一些喜歡做的事，吳東進強調「人要保持興趣」，到老的時候就不會很無聊，吳東進也透露他打麻將、打高爾夫球，還喜歡讀書、旅遊、騎馬、潛水、開鎖、折紙飛機，其中，有關開鎖，特別引發媒體興趣，吳東進表示，有一年跟老婆結婚不久，去香港參加晚會，老婆裝晚禮服的包包打不開，當時他用髮夾就打開，而這項開鎖技能是在成功高中時學的。

第四個卸任理由則是，與將接任總經理的吳欣儒為一等親關係，為了遵守法規，所以待金管會核准吳欣儒的人事案後，吳東進不只辭去新光金董事長，連新光金董事亦會辭去。

談到吳欣儒接掌懸宕 2 年之久的新光金總經理一職，吳東進言談裡盡是對次女的滿意，他表示，吳欣儒在金融業已有 16 年歷練，16 年前，吳欣儒即進入董事會開始歷練，開啟接班布局，她是吳家第三代最懂醫療的人、很有愛心，對壽險業來說，以後健康金融將是重點，而這些都是吳欣儒強項。

68 年次的吳欣儒唸的是美國柏克萊生化系，回台工作累積經歷後，再到哥倫比亞大學攻讀企管碩士，畢業後更爭取到紐約花旗銀行工作的機會，並外派到香港，之後回台成為父親得力助手，主要負責新光銀行業務，無論信用卡專案、行動支付、財富管理，都著力很深。

隨著數位化時代來臨，吳欣儒逐步在市場上嶄露頭角，帶領新光銀行啟動一系列的數位化革命，新光銀行雖然規模較小，但 2018 年 9 月成功搶進 LINE Pay 一卡通領先群，成為第一波綁定帳戶的 10 家銀行之一；新光金控去年參股「將來銀行」，成為「純網銀」股東，有此成果，吳欣儒幕後努力功不可沒。

如今，吳欣儒進一步接下新光金總經理一職，是金控界最年輕總經理，其近年來歷練繳出的好成績，以及極富專業、邏輯、條理分明、反應力與執行力的工作能力，都是新光金員工津津樂道之處，真正接班之後勢必將備受矚目。