疫情衝擊 寶成客戶清庫存中 訂單未見復甦

製鞋廠寶成工業 (9904-TW) 今 (19) 日召開股東會，並通過每股將配發 1.25 元現金，寶成執行長蔡佩君指出，今年非常辛苦，這波疫情衝擊超過想像，客戶訂單現在僅能看到今年底跟明年年初，且尚未見到復甦。

針對產業現況，蔡佩君也指出，目前為止大家都在調整庫存，還沒有看到真正比較好的復甦狀況出現，但是也沒有再往下跌，現階段就看需求何時反彈。

寶成為擴大為疫情造成的停滯止血，已實施高階主管減薪 1-3 成，接著 6 月起台灣員工、海外台幹總共 5000 人開始輪流休無薪假，另外，中國湖北廠關廠裁員 4000 人，越南廠寶元廠也大裁 3000 人。對於無薪假的實施，寶成一申請就是 3 個月，也確定 6-8 月無薪假不會變，後續是否持續，將看營運狀況再決定。

寶成指出，1 月下旬爆發新冠肺炎疫情，大陸當地政府實施封城管制與延遲復工等措施，導致寶成工業旗下位於大陸地區的生產據點及大部分零售門店暫停營運，外溢效應並衝擊製造業供應鏈運作，部份原物料出現短缺，對鞋類製造與運動用品零售及品牌代理兩大核心業務第一季營運表現造成重大影響。

寶成指出，鞋類製造業務方面，全球經營環境仍有重大不明朗因素，目前訂單能見度存在高度不確定，將持續增進製造能力的靈活性及多元化，保持各地產能規劃之最大彈性。

同時，寶成在運動用品零售及品牌代理業務方面，除將積極強化電子商務平台的營運能力，持續投資實體門店，繼續整合線上線下資源，並不斷創新經營模式，首間結合運動服務元素的「YYsports 竹科概念店」已於今年上半年在新竹推出。

寶成第一季受疫情嚴重干擾，營收 594.48 億元，年減 22.4%，毛利率 21.39%，季減 4.13 個百分點，年減 4.3 個百分點，營業淨損 14.13 億元，稅後純益 11.86 億元，季增 1.14 倍，年減 59.39%，每股純益為 0.4 元。