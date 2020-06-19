全家將斥資本支出35億元擴建物流和設備升級 業績動能看增

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (19) 日召開股東常會，董事長葉榮廷表示，今年上半年營運計畫雖受疫情因素干擾，整體仍穩健成長、展店速度不減，便利商店本業維持三大既定發展策略─會員點數經濟、鮮食座位經濟和電商網購經濟，且全年將投入 35 億元資本支出，用以擴大物流和新設備布局，蓄積業績動能。

葉榮廷指出，今年將加快數位轉型的速度和廣度，並擴大會員跨界生態圈，朝科技零售業發展。

而為因應成長的趨勢，全家全年預計投入 35 億元資本支出，用以新建台中和擴大花蓮物流廠、加碼資訊數據分析系統、全店咖啡機升級和智能設備導入、冷凍生產線與店鋪冷凍設備擴建等。

葉榮廷說明，去年獲利來自於本業便利商店的表現穩健，新開店淨增 222 店，既存店日均銷售成長 2%，來客數也同步成長，帶動整體鮮食業績年增 15%。

其中，黑金 (以咖啡為主的現煮飲料) 與白金 (麵包、吐司、三明治等) 品群為鮮食雙引擎，前者透過會員商品預售寄杯服務、咖啡旗艦店、單品咖啡銷售擴大，帶進新來客和黏著既有客；後者則在「匠吐司」明星商品帶動下，整體烘培業績年增近 10%。

電商網購經濟方面葉榮廷說，於去年中開設「好賣＋」接單平台，提供物流、金流、資訊流整合的一條龍服務後，有效帶動新一波的成長動能，去年 EC 件數較往年成長超過 10%。

而去年全家會員數正式突破千萬大關，並藉此培養出高客單的會員族群，會員消費占整體營收的比重已近 40%，今年隨著會員數提升和強化經營會員，進一步提升。

至於支援本業的轉投資部分，福比麵包去年表現亮眼，獲利翻倍；而日翊文化因應 EC 市場擴大高雄專倉稼動後，EC 包裹物流需求增加，至今年第一季表現處成長趨勢；而轉投資中國全家，至去年底展店達 2801 店、淨增加 230 店，已進入 9 個地區。