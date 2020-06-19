健康量測MCU出貨旺 應廣Q2營收可望戰新高

MCU 廠應廣 (6716-TW) 今 (19) 日召開股東會，應廣表示，隨著疫情趨緩，加上旺季效應帶動，健康醫療相關 MCU 出貨暢旺，BLDC(直流無刷馬達) 表現也樂觀，預計第二季營收有機會挑戰歷史新高。

應廣指出，由於疫情持續延燒，全球健康用品包括攜帶式血氧測量機、紫外線消毒器與酒精噴霧機等接單大增，AD 型 MCU 第一季出貨量年增達 113.9%。

此外，隨著遠距趨勢興起，伺服器、PC、NB、網通市場需求成長，應廣布局的 BLDC 伺服器散熱風扇，訂單能見度高，雙動能加持下，前 5 月營收 2.51 億元，年增 46.04%，創下同期高。

應廣認為，儘管疫情影響，但公司布局產品相對穩定，且 5G 建置加速，帶動網通相關設備成長，BLDC 第二季表現樂觀，加上健康量測 MCU 拉貨動能延續，營收有機會挑戰單季歷史新高。

應廣股東會今日通過去年盈餘分配，每股配息約 2.73 元，以昨日收盤價 71 元計算，殖利率約 3.85%。

應廣營收以三大產品線為主，I/O、A/D(Analog to Digital converter) 與 BLDC 微控制器，營收比重分別為 35%、42% 與 23%。

應廣第一季營收 1.27 億元，季減 28.25%，年增 42.7%，毛利率 39.42%，季減 3.25 個百分點，年增 3.37 個百分點，營益率 11.95%，季減 11.15 個百分點，年增 5.28 個百分點，稅後純益 0.13 億元，季減 60.61%，年增 85.71%，每股稅後純益 0.66 元。